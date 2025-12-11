Χαν: «Ώρα για αποτελέσματα στο Κυπριακό» - Αύριο η συνάντηση με Έρχιουρμαν

Ήρθε η ώρα για αποτελέσματα στο Κυπριακό, είπε ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το πρωί της Πέμπτης στο Προεδρικό.

"Πιστεύω ότι είναι η ώρα για αποτελέσματα. Έπειτα από τόσες δύσκολες στιμές, πιστεύω ότι υπάρχει τώρα μια ευκαιρία, δεν θα πω η τελευταία ευκαιρία, αλλά υπάρχει μια ευκαιρία», ανέφερε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος θα συναντηθεί την Παρασκευή και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Απευθυνόμενος, στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Χαν είπε ότι «η Ευρώπη στηρίζεται πάρα πολύ σε εσάς για να βρείτε μια καλή σχέση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος, όχι μόνο για την επανέναρξη των συνομιλιών αλλά και για να βρεθεί μια οριστική, θετική λύση» του Κυπριακού.

«Να είστε σίγουρος πως αν εξαρτάται από εμένα, θα πετύχουμε», απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Καλωσορίζοντας τον κ. Χαν, στην παρουσία της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είμαστε ευτυχείς που σας έχουμε σε αυτή τη νέα προσπάθεια και πραγματικά ελπίζουμε ότι η συνάντηση μου σήμερα (με τον Τ/Κ ηγέτη), αλλά και οι δικές σας επαφές -χαίρομαι που επιτέλους θα συναντηθείτε με τον Τ/Κ ηγέτη– να ανοίξουν τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών".

Πρόσθεσε ότι "χάσαμε 2,5 χρόνια και τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε την ουσία. Μεταβαίνω στη σημερινή συνάντηση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017. Και η εμπλοκή της ΕΕ, η δική σας εμπλοκή, μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των συνομιλιών και φυσικά για τη λύση του Κυπριακού".

Μετά την συνάντησή τους, η οποία κράτησε πέραν της μιάμιση ώρας, ο κ. Χαν είπε ότι ήταν μια πολύ καλή συνάντηση. "Συμφωνήσαμε, και δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, πέρα από το ότι τώρα είναι ώρα να πετύχουμε αποτελέσματα. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί λύση εν ευθέτω χρόνω. Όλοι πρέπει να δουλέψουν σκληρά γι’ αυτό, αλλά είναι εφικτό. Όταν υπάρχει βούληση, υπάρχει και αποτέλεσμα", ανέφερε.

Ερωτηθείς ποια θα πρέπει να είναι η συμμετοχή της ΕΕ στις συνομιλίες, είπε ότι το να καθίσει στο τραπέζι δεν είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας, γιατί "κάθε είδους λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή της ΕΕ. Προσπαθώ να δουλέψω σκληρά γι’ αυτό. Είμαι ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ, αλλά φυσικά το θέμα είναι να βρεθεί ένας καλός συμβιβασμός που να είναι προς το συμφέρον των πολιτών της Κύπρου, ώστε να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για τους απλούς πολίτες και να έχουν ακόμη καλύτερες προοπτικές στις συνθήκες διαβίωσης σε όλα τα μέρη του νησιού".

Εξάλλου, είπε, αυτός είναι ακριβώς και ο στόχος της ΕΕ: η επίλυση της σύγκρουσης σήμερα είναι ήδη κάτι που βρίσκεται προς το συμφέρον όλων.

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί και με τον κ. Έρχιουρμαν, ο κ. Χαν απάντησε ότι θα τον δει αύριο.

Σε δηλώσεις της η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ρουνά, η οποία παρακάθισε στη συνάντηση του Προέδρου με τον κ. Χαν, είπε ότι η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και εποικοδομητική.

"Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι εντατικοποιούνται οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κ. Χαν σε ό,τι αφορά το Κυπριακό", ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο κ. Χαν ενημέρωσε για μια σειρά επαφών που είχε ο ίδιος με Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σημείωσε ότι καταβάλλονται, επίσης, προσπάθειες από τον κ. Χαν για να επισκεφθεί την Άγκυρα, στο πλαίσιο της εντολής του για το Κυπριακό.

Την ίδια στιγμή, η κ. Ραουνά είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του κ. Χαν και με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό ότι "δεν μπορεί να υπάρξει συνολική λύση του Κυπριακού χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ".

Ερωτηθείσα πώς θα μπορούσε η ΕΕ να έχει ενεργότερη εμπλοκή κατά τη διάρκεια συνομιλιών για το Κυπριακό και όχι μόνο ρόλο παρατηρητή, η κ. Ραουνά είπε ότι «η ΕΕ έχει, ήδη, ενεργότερη εμπλοκή. Είχαμε και αυτό τον διορισμό μιας πολιτικής προσωπικότητας - να θυμίσουμε ότι ο κ. Γιοχάνες Χαν είναι πρώην Επίτροπος και του σημαντικού χαρτοφυλακίου της Διεύρυνσης, οπότε ότι είναι εξαιρετικός γνώστης και των ευρωτουρκικών σχέσεων, κάτι που, επίσης, συζητήθηκε στη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη".

Η κ. Ραουνά πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκείνα τα εργαλεία που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και καταλυτικά "στις προσπάθειες που καταβάλλουμε τόσο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων όσο και μετά την επανέναρξη, για να έχουμε την απαραίτητη πρόοδο".

Όπως εξήγησε, η ΕΕ έχει τα εργαλεία σε σχέση με τα ευρωτουρκικά, σημειώνοντας πως η όποια λύση του Κυπριακού, στη βάση πάντα του συμφωνημένου πλαισίου, πρέπει να συνάδει και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Το έχουμε βιώσει και στον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε μια εξαιρετικά θετική επίδραση στην επίτευξη προόδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό της Κύπρου για να έχουμε ακριβώς την απαραίτητη πρόοδο", ανέφερε.

Σε ερώτηση αν η ΕΕ θα μπορούσε να συμμετέχει στην άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η κ. Ραουνά είπε ότι "οι διαπραγματεύσεις είναι κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τη δική μας πλευρά, διότι είναι στα Ηνωμένα Έθνη που υπάρχει η βάση λύσης του Κυπριακού και τα σχετικά ψηφίσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να στηρίξει, να ενισχύσει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και νομίζω η απάντηση στο ερώτημά σας δόθηκε από τον ίδιο τον κ. Χαν σε δηλώσεις του, και η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό χωρίς την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Πηγή: ΚΥΠΕ