Ξεκάθαρο μήνυμα Γιοχάνες Χαν: Ώρα να υπάρξει αποτέλεσμα στο Κυπριακό

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της σχεδόν δίωρης συνάντησής του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο πρώην επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ είπε ότι έφτασε η ώρα να υπάρξει αποτέλεσμα στο Κυπριακό. «Πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα να παραδώσουμε αποτελέσματα. Μετά από όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές νομίζω πως υπάρχει μια ευκαιρία, δεν θα πω η τελευταία, αλλά υπάρχει μια ευκαιρία», δήλωσε ο κ. Χαν. Απευθυνόμενος δε προς τον Πρόεδρο, είπε: «Η Ευρώπη βασίζεται πολύ σε εσάς για να βρείτε μια καλή σχέση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ώστε να ανοίξει ο δρόμος όχι μόνο για την επανέναρξη αλλά και για μια τελική θετική λύση», στο Κυπριακό.

«Να είστε βέβαιος ότι, αν εξαρτάται από εμένα, τότε, θα πετύχουμε», απάντησε ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος καλωσορίζοντας τον Ευρωπαίο αξιωματούχο είπε πως ήταν πολύ χαρούμενος που ο κ. Χαν συμμετέχει στη νέα προσπάθεια για ειρήνη και που θα συναντηθεί επίσης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και πρόσθεσε: «Χάσαμε δυόμισι χρόνια και τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε την ουσία».

Ο Πρόεδρος επανέλαβε επίσης πως στόχος του είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν το 2017, σημειώνοντας πως η συμμετοχή της ΕΕ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για να επιτευχθεί αυτό και, τελικά, μια λύση.

Για τους απλούς πολίτες

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο κ. Χαν είπε: «Συμφωνήσαμε -και δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω- ότι τώρα είναι η ώρα να υπάρξει αποτέλεσμα. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί λύση εντός εύλογου χρόνου. Όλοι πρέπει να εργαστούμε σκληρά αλλά είναι εφικτό. Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς πώς θα πρέπει να είναι η συμμετοχή της ΕΕ στις συνομιλίες, είπε ότι «κάθε είδους λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή της ΕΕ. Προσπαθώ να εργαστώ σκληρά πάνω σε αυτό. Είμαι ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ αλλά, φυσικά, πρόκειται για την εξεύρεση ενός καλού συμβιβασμού, που είναι προς το συμφέρον των πολιτών της Κύπρου, ώστε να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για τους απλούς πολίτες και να υπάρξει ακόμη καλύτερη προοπτική στις συνθήκες διαβίωσης σε όλες τις περιοχές του νησιού». Πρόσθεσε δε με έμφαση πως στόχος της ΕΕ είναι να λυθεί η σύγκρουση σήμερα, καθώς αυτό είναι προς το συμφέρον όλων.

Σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας

Η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαριλένα Ραουνά, που ήταν επίσης παρούσα στη συνάντηση, καλωσόρισε το γεγονός ότι η ΕΕ και ο κ. Χαν εντείνουν τις προσπάθειές τους στο Κυπριακό και είπε ότι ο απεσταλμένος της ΕΕ τούς ενημέρωσε για μια σειρά επαφών που είχε με υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, οι οποίες και θα συνεχιστούν, αλλά και ότι καταβάλλει επίσης προσπάθειες να επισκεφθεί την Άγκυρα.

Η κ. Ραουνά επεσήμανε την πιο ενεργή εμπλοκή της ΕΕ στη διαδικασία μέσω του διορισμού μιας πολιτικής προσωπικότητας όπως ο κ. Χαν που είναι «εξαιρετικά καταρτισμένος στις σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας», τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η συνάντησή του, για πρώτη φορά, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και υπογράμμισε πως «Δεν μπορεί να υπάρξει συνολική λύση στο Κυπριακό χωρίς την ΕΕ, ακριβώς επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ».

Η υφυπουργός επανέλαβε τη θέση του Προέδρου ότι η ΕΕ διαθέτει τα εργαλεία που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και αποφασιστικά προς την επανέναρξη των συνομιλιών και να διασφαλίσουν την πρόοδό τους μόλις ξεκινήσουν. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τη σχέση της με την Τουρκία για να πείσει την Άγκυρα να επιστρέψει στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής λύσης.

Με Προύντζο και Χαρμαντζί

Στο πλαίσιο των εδώ επαφών του ο Ευρωπαίος απεσταλμένος είχε χθες στο Σπίτι της Συνεργασίας στη νεκρή ζώνη και κοινή συνάντηση με τους δύο δημάρχους της μοιρασμένης Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο και Μεχμέτ Χαρμαντζί. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση, ο κ. Χαρμαντζί έγραψε ότι οι τρεις τους συζήτησαν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των δύο τοπικών Αρχών, καθώς και νέες ιδέες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαδικασία ειρήνης. Ανέφερε επίσης ότι η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στην ανάγκη οι τοπικές διοικήσεις να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την ΕΕ στο μέλλον. Ο κ. Χαρμαντζί κάλεσε τέλος την ΕΕ να τερματίσει την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και να φέρει πιο κοντά τις δύο κοινότητες και την ΕΕ.

Σήμερα με Έρχιουρμαν

Ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ -ο οποίος διορίστηκε τον περασμένο Μάιο για να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ στις ειρηνευτικές προσπάθειες στο Κυπριακό, θα συναντηθεί σήμερα Παρασκευή και με τον Τ/Κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, μία συνάντηση η οποία θα είναι η πρώτη του με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας καθώς ο Ερσίν Τατάρ είχε αρνηθεί να συναντηθεί μαζί του, ενώ θα έχει επαφές και με άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.