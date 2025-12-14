Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το ΔΗΚΟ στη μέγγενη του Νίκου Χριστοδουλίδη και του ΔΗΣΥ - Το μεγάλο δίλημμα του 2028

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η σχολή του ΔΗΚΟ που προκρίνει συνεργασία με την Πινδάρου και η μεγάλη στροφή του Νικόλα Παπαδόπουλου μετά τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσού.

Όταν τα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ αποφάσιζαν το καλοκαίρι του 2022 ότι θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, υπήρχαν πληροφορίες ότι η ηγεσία του κόμματος είχε ενώπιόν της μια εικόνα για το τι θέλει η πλειοψηφία των μελών. Συγκεκριμένα, οι διαρροές από μέλη των συλλογικών οργάνων έλεγαν ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες υπήρχε η παραδοχή ότι 6 με 7 στους 10 ψηφοφόρους του ΔΗΚΟ τάσσονται υπέρ της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη.  Προηγήθηκε ένας μακρύς διάλογος με το ΑΚΕΛ, ο οποίος φάνηκε να μην οδηγεί πουθενά. Το ΑΚΕΛ δεν ήθελε να ακούσει για υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου και το ΔΗΚΟ είχε ήδη αποξενωθεί από τον παραδοσιακό του σύμμαχο. Μετά το Μαρί και το φιάσκο με την εκλογή προέδρου της Βουλής το 2021, η απόσταση μεταξύ του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ μεγάλωσε και πλέον τα δύο κόμματα δεν βρίσκουν κοινές συνισταμένες. Έτσι, η ηγεσία του ΔΗΚΟ θεώρησε ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή και σύρθηκε σε μια εκλογική συμμαχί...

