Οργή Ιράν κατά της Κύπρου για το κοινό ανακοινωθέν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε την Τρίτη τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «παρεμβατική γλώσσα» σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν.

Αιτία είναι το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν Κύπρος και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την συνάντηση των προέδρων των δύο χωρών στην Κύπρο τη Δευτέρα.

Μέσα σε αυτό γράφτηκε πως «η Κύπρος επαναβεβαίωσε την αρχή της στήριξής της στην κυριαρχία των ΗΑΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά στα τρία νησιά τους, Greater Tunb, Lesser Tunb και Abu Musa. Οι δύο Πρόεδροι επανέλαβαν την Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΣΣΚ του Οκτωβρίου 2024 και την Κοινή Υπουργική Δήλωση ΕΕ-ΣΣΚ του Οκτωβρίου 2025, με τις οποίες καλείται το Ιράν να τερματίσει την κατοχή των τριών νησιών των ΗΑΕ –Greater Tunb, Lesser Tunb, και Abu Musa– η οποία συνιστά παραβίαση της υριαρχίας των ΗΑΕ και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβαν επίσης τη στήριξή τους στην ειρηνική επίλυση της διένεξης αυτής μέσω διμερών διαπραγματεύσεων ή παραπομπής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)».

Ο Μοχάμεντ Αλιμπέκ , Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών και Γενικός Διευθυντής για τον Περσικό Κόλπο στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρέσβη Πέτρο Νακούζη και μετέφερε επίσημα την έντονη διαμαρτυρία του Ιράν, επιδίδοντας ρηματική διακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλιμπέκ τόνισε ότι τα τρία νησιά Abu Musa, Greater Tunb και Lesser Tunb αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εδάφους του Ιράν, τονίζοντας ότι η ιστορική, αδιαμφισβήτητη και αποτελεσματική κυριαρχία του Ιράν επί των νησιών είναι πέραν πάσης αμφιβολίας.

Υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καταδικάζει έντονα οποιεσδήποτε εδαφικές αξιώσεις κατά της κυριαρχίας του, χαρακτηρίζοντάς τες ως παραβίαση της θεμελιώδους αρχής του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Αναφερόμενος στην κατ' αρχήν θέση του Ιράν περί μη παρέμβασης στα κυριαρχικά και εδαφικά ζητήματα άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, ο Αλιμπέκ κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για να διορθώσει αυτό που χαρακτήρισε ως σοβαρό λάθος και να απόσχει από την επανάληψη τέτοιων ενεργειών στο μέλλον.

Πηγή: euronews.com