Χριστοδουλίδης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Ώρα αποφάσεων» με Ουκρανία, Κυπριακή Προεδρία και διεύρυνση στο επίκεντρο

Προσερχόμενος την Πέμπτη το πρωί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «είναι η ώρα των αποφάσεων σε όλα τα θέματα", σημειώνοντας πως το θέμα της Ουκρανίας είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι "απόψε θα βγούμε ακόμα πιο ενωμένοι».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως η Κύπρος είναι πανέτοιμη να αναλάβει την Προεδρία, αναλύοντας τους τρεις βασικούς στόχους, τη στρατηγική αυτονομία, την προσέγγιση της ΕΕ με την ευρύτερη Μέση Ανατολή και να δώσει η Ένωση απαντήσεις στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Στόχος είναι «να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι θέματα τα οποία θα κληρονομήσουμε και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και ακριβώς έχουν στόχο να ενισχύσουμε τη στρατηγική της αυτονομία», επεσήμανε.

«Δεύτερον, θα φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά κοντά στις χώρες της περιοχής, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και τρίτον, θα δώσουμε απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Ευρωπαίοι πολίτες όπως τα θέματα του στεγαστικού, το κόστος της ενέργειας και όλα αυτά που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εκτίμησε ότι το Συμβούλιο θα είναι πολύ σημαντικό, και είπε πως κατά τη διάρκειά του εκείνο που θα κυριαρχήσει είναι οι συζητήσεις για την «αναγκαία» οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας, ώστε «να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της Ρωσικής εισβολης και κατοχής». Όπως πρόσθεσε, «εκείνο που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι κάτι που συζητήθηκε προηγουμένως στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι ότι όποια οικονομική βοήθεια από πλευράς ΕΕ, ειδικότερα για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας της Ουκρανίας δεν μπορούν να δαπανηθούν σε χώρες οι οποίες έχουν υπό κατοχή ευρωπαϊκό έδαφος ή απειλούν κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» .

Απαντώντας σε ερώτηση είπε πως «πρώτα από όλα, δεν είμαστε εδώ για να βάλουμε το Βέλγιο ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στη γωνία. Είμαστε εδώ και σύμφωνα με τις συζητήσεις μας και βασιζόμενοι στη συναίνεση, για να φτάσουμε σε συμφωνία. Κατανοώ πλήρως και συμμερίζομαι οποιεσδήποτε βάσιμες ανησυχίες του Βελγίου και οποιασδήποτε άλλης χώρας».

Στη δήλωση του, ο Πρόεδρος χαιρέτισε επίσης τα συμπεράσματα για το θέμα της διεύρυνσης. «Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο χαιρετίζει τον διορισμό του κ. Χαν, του Προσωπικού Απεσταλμένου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και προσβλέπει στη συνεργασία μαζί του», ανέφερε, κάνοντας λόγο για στόχο που έθεσε «από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου. Ήταν ένας στόχος που κάποιοι θεωρούσαν στην Κύπρο ότι ήταν ουτοπία. Χαίρομαι γιατί όχι μόνο έχει επιτευχθεί ο διορισμός, όχι μόνο γιατί το Συμβούλιο για πρώτη φορά μιλά για την συνεργασία, την ανάγκη συνεργασίας με τον κ. Χαν, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από αρκετές προσπάθειες βλέπουμε να επιχειρεί να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλίων,» πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα συμπεράσματα για την Τουρκία είπε πως «είναι σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού. Είναι σημαντική η αναφορά στα ψηφίσματα, ειδικότερα για την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. Μας δίνει μια βάση έτσι ώστε να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο την ανάγκη, ειδικότερα για το θέμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου», σημείωσε.

Ακόμη χαιρέτισε την επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το θέμα της μετανάστευσης και τις δύο πολύ συγκεκριμένες αναφορές στην Κύπρο. "Η πρώτη αναφορά που αφορά στην πρόοδο της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην προσπάθειά της να γίνει πλήρες μέλος του Σένγκεν, ένας πολιτικός στόχος που έχουμε θέσει. Και κατά δεύτερον, η αναφορά στις σημαντικές κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικότερα στο θέμα των επιστροφών», είπε.

Ειδικότερα για τις επιστροφές, «θέλω να σημειώσω ότι η χώρα μας έχει αυξήσει τις επιστροφές πέραν από 60%, ενώ την ίδια στιγμή έχει μειώσει τις εισροές περισσότερο από 80%. Και το μοντέλο που χρησιμοποιούμε στην Κύπρο μας έχει ζητηθεί από αρκετά κράτη - μέλη να το μοιραστούμε μαζί τους ακριβώς λόγω των πολύ θετικών αποτελεσμάτων», πρόσθεσε, ελπίζοντας σε ένα πολύ παραγωγικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Είναι η ώρα των αποφάσεων σε όλα τα θέματα και επαναλαμβάνω το θέμα της Ουκρανίας είναι αυτό που θα κυριαρχήσει και ελπίζω ότι απόψε θα βγούμε ακόμα πιο ενωμένοι», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων αναφέρθηκε στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου, όπου είχε δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποιες εταιρίες χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των κυρώσεων και στη Ρωσία αλλά και στο Ιράν. "Όπως ανέφερα και στη Σύνοδο του ΕΛΚ, η επιβολή των κυρώσεων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ΕΕ και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα είναι πλήρως αποτελεσματικό, αντιμετωπίζοντας όλες αυτές τις χώρες που επιχειρούν να παραβιάσουν τις κυρώσεις και θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Ουκρανία», επεσήμανε.

Επιμένοντας στο ζήτημα της διεύρυνσης τη χαρακτήρισε προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. «Η δεύρυνση είναι στις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε ως ΕΕ ένα πολιτικό εργαλείο το οποίο δυστυχώς το έχουμε χάσει. Έχουμε έναν σχεδιασμό τον οποίο παρουσίασα χθες το βράδυ ενώπιον των ηγετών, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, όχι άλλα λόγια, και ειδικότερα, για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα για το Μαυροβούνιο, να λάβουμε υπόψιν μας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Έχουμε παρουσιάσει έναν σχεδιασμό και στόχος μας είναι να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως «πρέπει να φέρουμε αποτέλεσμα. Η διεύρυνση εμπίπτει και στο πολιτικό φάσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Πρέπει να πετύχουμε».

Ερωτώμενος για τη Μολδαβία είπε πως «συζητήσαμε πώς μπορούμε να δώσουμε μια μεγάλη ώθηση στη διαδικασία ένταξης της Μολδαβίας, την Πρόεδρο της Μολδαβίας, τον λαό της Μολδαβίας, αυτοί έκαναν το τι τους αναλογεί, είναι δική μας ευθύνη να πετύχουμε.»

Όσον αφορά τις διαδηλώσεις των αγροτών στην ΕΕ και τη συνάντηση που θα έχουν με την ηγεσία της ΕΕ στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος είπε πως αυτό «είναι ένα θέμα κάθε φορά που έχουμε συζήτηση θεμάτων του προϋπολογισμού, και σήμερα με μια πρώτη ουσιαστική συζήτηση στο θέμα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισιίου (ΠΔΠ) έχουμε αυτές τις αντιδράσεις από πλευράς των αγροτών».

Ανέφερε πως «το ΠΔΠ θα πρέπει από τη μια να αντικατοπτρίζει τις σημερινές της προτεραιότητες της ΕΕ, άμυνα και ασφάλεια, θέματα μετανάστευσης, θέματα ανταγωνιστικότητας, αλλά την ίδια στιγμή να αντικατοπτρίζει αυτές τις πολιτικές της ΕΕ που διαχρονικά έχουν στηρίξει σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας και μέσα σε αυτούς είναι ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική πολιτική που πρέπει να ενισχυθεί».

Καθώς είναι στην ατζέντα, σήμερα θα γίνει «,ια πρώτη συζήτηση σε σχέση με το ΠΔΠ που είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε ενώπιόν μας και θα κληθούμε ως Προεδρία, γιατί έχουμε τον στόχο μέχρι το τέλος του 2026, και ελπίζω να το πετύχουμε, να έχουμε πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ.»

Πηγή: ΚΥΠΕ