Πολεμικό σκηνικό στη συγκυβέρνηση - Απαντά στον Νικόλα ο Βίκτωρας για GSI: «Μία είναι η κυβέρνηση, μία και η πολιτική»

Αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του διευθυντή του γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ στο κρατικό κανάλι, με τις οποίες της επέρριπτε ευθύνες για τη διαχείριση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

«Η Κυβέρνηση είναι μία, η πολιτική που ακολουθείται είναι μία και καθορίζεται από τα όσα έχουν ανακοινώσει αμέσως μετά την πρόσφατη διακυβερνητική Σύνοδο στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας» ανέφερε το πρωί του Σαββάτου (20.12) στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ο κύριος Βίκτωρας Παπαδόπουλος απάντησε ότι οι δηλώσεις και ανακοινώσεις Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη είναι σαφέστατες και τις διατύπωσαν οι ίδιοι.

«Θα αποτελεί τεράστια νίκη για την Τουρκία»

Βολές και επικρίσεις κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, για τους χειρισμούς που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση, εξαπέλυσε χθες (19/12) ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Σε μια ομολογουμένως κατά μέτωπο επίθεση, στο πλαίσιο της εκπομπής του ΡΙΚ «Από μέρα σε μέρα», ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε έντονες ανησυχίες ότι το έργο θα οδηγηθεί σε κατάρρευση. Αν αυτό συμβεί, υποστήριξε, θα αποτελεί τεράστια νίκη για την Τουρκία και τη χειρότερη γεωπολιτική ήττα της Κύπρου από τους S- 300.

Ο κ. Παπαδόπουλος κατηγόρησε ευθέως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ότι δεν απάντησε σε επιστολή του, καλώντας τον να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να υλοποιήσει τις συμφωνίες που υπέγραψε.

«Επιτέλους ο Πρόεδρος πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Με ποιο από τους δύο υπουργούς συμφωνεί; Συμφωνεί με τον υπουργό Ενέργειας, ο οποίος λέει ότι αυτό το έργο είναι βιώσιμο ή συμφωνεί με τον υπουργό Οικονομικών που λέει ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό το πράγμα, γιατί κανένας δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που εννοεί. Με ποιον από τους δύο συμφωνεί; Δεν μπορεί και οι δύο να έχουν δίκαιο. Δηλαδή θα παίζουμε την κολοκυθιά; Nα μαντεύουμε εμείς ποιον από τους δύο θα ακούσουμε; Μια κυβέρνηση έχουμε, δεν έχουμε πολλές κυβερνήσεις».

«Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο υπουργός Οικονομικών όταν λέει ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο. Θα φέρει φθηνό ρεύμα στην Κύπρο, θα επωφεληθούν οι Κύπριοι καταναλωτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζουν κάτω από ένα καθεστώς ολιγοπωλίων και μονοπωλίων που μας οδηγεί να πληρώνουμε το δεύτερο ακριβότερο επιχειρηματικό ρεύμα στην Ευρώπη», ανέφερε.

«Με το καλώδιο θα έρθει φθηνό ρεύμα για πρώτη φορά στην Κύπρο. Δεν το θέλουν πάρα πολλοί αυτό το καλώδιο, γιατί θέλουν να συνεχίσουν τα ολιγοπώλια, γιατί ολιγοπώλια σημαίνουν κέρδη. Τα συμφέροντα δεν θέλουν το καλώδιο. Η Κύπρος θα γίνει η δίοδος για παροχή ενέργειας για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Θα αναβαθμιστούμε γεωστρατηγικά. Γι’ αυτό θέλουμε το καλώδιο», τόνισε.

«Ο Μάκης Κεραυνός, με μανδύες πατριωτισμού, χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το ΔΗΚΟ, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση με πολιτικό κόστος», υποστήριξε.

Την ίδια ώρα διερωτήθηκε αν μόνος υπεύθυνος είναι ο Μάκης Κεραυνός, ενώ είναι ανεύθυνοι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου και της Ελλάδας, οι οποίοι στηρίζουν το έργο.