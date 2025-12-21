Χριστοδουλίδης: Επανέλαβε προσήλωση στην απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι ύψιστη εθνική προτεραιότητα παραμένει η απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι υπεύθυνη, εξωστρεφής και πολυεπίπεδη, με στόχο την ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας, εσωτερικών και εξωτερικών.

Σε επιμνημόσυνο λόγο που εκφώνησε κατά το ετήσιο «Εθνικοθρησκευτικό Μνημόσυνο των Πεσόντων Εθελοντών Αγωνιστών και Αστυνομικών της τουρκανταρσίας του 1963-1964», καθώς και στη δέηση για ανεύρεση των αγνοουμένων, στον Ιερό Ναό Αγίου Κασσιανού στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την απόλυτη προσήλωση της Κυβέρνησης στις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής και επίτευξη βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημασία της 21ης Δεκεμβρίου 1963 ως καθοριστικής στιγμής της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και εξήρε τον αγώνα, το θάρρος και την προσφορά των εθελοντών αγωνιστών και των αστυνομικών που υπερασπίστηκαν την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η σημερινή παρουσία στο μνημόσυνο αποτελεί χρέος μνήμης και τιμής προς τους πεσόντες και τους αγνοουμένους.

Επανέλαβε ότι η σημερινή κατάσταση πραγμάτων, 51 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της χώρας και εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη θα οδηγήσει το συντομότερο στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της οικονομίας, των θεσμών και του κράτους δικαίου στο εσωτερικό, καθώς και στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όπως σημείωσε, η Κύπρος αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση, αναλαμβάνει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, τέλος, και στην επικείμενη ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση θα εργαστεί για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και για την προώθηση των συμφερόντων της Κύπρου και των πολιτών της.

Μετά το πέρας του μνημοσύνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Εθελοντών Αγωνιστών 1963-1964 και στη συνέχεια επισκέφθηκε φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή, όπου αντάλλαξε ευχές με τους οπλίτες ενόψει των εορτών.