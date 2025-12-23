Σε ρόλο αντιπολίτευσης ο Νικόλας Παπαδόπουλος για GSI: «Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πρέπει να αφήσει τις αντιφάσεις»

Με ακόμη πιο ηχηρό τρόπο επανήλθε για την ανάγκη υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ζητώντας από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Ο κ. Παπαδόπουλος επέκρινε και τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού για το έργο. Το όλο θέμα εξελίσσεται σε μια σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΔΗΚΟ, με το ΔΗΚΟ να είναι το μόνο που υποστηρίζει το έργο πολιτικά χωρίς αστερίσκους.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι «δεν είμαι εγώ που θεωρώ μη βιώσιμο το έργο. Για κάθε έργο γίνονται μελέτες. Υπάρχει τώρα η αντίληψη ότι πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίηση. Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που και η Επιτροπή Ενέργειας έχει εγκρίνει το ποσό, έχει μια δεκαετία. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς. Τα δεδομένα αλλάζουν. Γι’ αυτό υπάρχει και η επίσημη θέση Ελλάδας και Κύπρου ότι πρέπει να υπάρχει επικαιροποίηση».

Σήμερα ο Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε ότι «ως Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζουμε την προοπτική μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου. Ελπίζουμε όμως όλοι να αντιλαμβάνονται πως δεν μπορεί να προχωρήσει μία τέτοια συνεργασία στο ενεργειακό επίπεδο εάν δεν προχωρήσει ο GSI. Είναι γι' αυτό που οφείλουμε να καταγράψουμε την ανησυχία μας για τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έχει πει πως θέλει επικαιροποίηση της μελέτης για τον GSI επειδή έχουν διαφοροποιηθεί τα γεωπολιτικά δεδομένα».

Πρόσθεσε δε ότι «επιτέλους, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τον GSI. Μέχρι χθες ο Υπουργός Οικονομικό μας έλεγε ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Τώρα μας λέει ότι έχουν διαφοροποιηθεί τα γεωπολιτικά δεδομένα. Ποια γεωπολιτικά δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί, τι έχει αλλάξει; Ως Δημοκρατικό Κόμμα επιμένουμε πως τον GSI πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως του αν αντιδρά η Τουρκία. Καθώς θεωρούμε πως από τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, ζητάνε αλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Από τη στιγμή, συνέχισε, «που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί αυτό το έργο, προσφέρεται η ευκαιρία για την υλοποίησή του. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πρέπει να αφήσει τις αντιφάσεις, τις αμφιταλαντεύσεις και χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσει με το έργο. Οι Κύπριοι καταναλωτές δικαιούνται φτηνό ρεύμα. Οι Κύπρος δικαιούνται να βγει από την ενεργειακή της απομόνωση. Τον GSI πρέπει να γίνει».