Η ΕΔΕΚ ζητά την άμεση απόσυρση του νέου ωραρίου των αστυνομικών και διάλογο με τις συντεχνίες

Την άμεση απόσυρση της απόφασης για το νέο ωράριο των αστυνομικών, που εισηγήθηκε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, ζητά η ΕΔΕΚ, προειδοποιώντας ότι η εφαρμογή του πλήττει τόσο την επιχειρησιακή ικανότητα της δύναμης όσο και τα δικαιώματα των μελών της.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι οι έντονες αντιδράσεις που εκφράζουν οι ίδιοι οι αστυνομικοί, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν στην πρώτη γραμμή, καταδεικνύουν πως η συγκεκριμένη απόφαση «επηρεάζει καίρια την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας».

Σύμφωνα με το κόμμα, το γεγονός αυτό από μόνο του συνιστά λόγο επανεξέτασης και άμεσης απόσυρσης του νέου ωραρίου.

Παράλληλα, η ΕΔΕΚ σημειώνει ότι η ηγεσία της Αστυνομίας θα πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστικό διάλογο με τις συντεχνίες, καθώς ,όπως υπογραμμίζει, η μονομερής εφαρμογή της απόφασης παραβιάζει συμφωνημένες ρυθμίσεις, όπως ο θεσμός της ημεραργίας, ο οποίος λειτουργεί ως κίνητρο τόσο για τα υφιστάμενα στελέχη όσο και για νέους που ενδέχεται να ενταχθούν στο Σώμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ:

Να αποσυρθεί πάραυτα η απόφαση για το ωράριο των αστυνομικών και να διεξαχθεί διαβούλευση με τις συντεχνίες

‘Όταν τα ίδια τα μέλη της Αστυνομίας και ιδιαίτερα οι άντρες και γυναίκες αστυνομικοί της πρώτης γραμμής, υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι πλήττεται καίρια η επιχειρησιακή ικανότητα της δύναμης, από την απόφαση του Αρχηγού για το ωράριο και τις ημεραργίες, αυτό το γεγονός από μόνο του επιβάλλει την απόσυρση της απόφασης και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου της ηγεσίας της Αστυνομίας με τις συντεχνίες των αστυνομικών.

Σημαντικός επίσης παράγοντας είναι ότι πλήττονται δικαιώματα των αστυνομικών, όχι μόνο από την πλευρά της διαφύλαξης συνδικαλιστικών κεκτημένων, αλλά κυρίως γιατί η πολιτεία οφείλει να θωρακίσει τους αστυνομικούς επαγγελματικά, οικονομικά και θεσμικά, για να μπορούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Οι συντεχνίες δεν επιδιώκουν τις υπερωρίες, αλλά την ενίσχυση της Αστυνομίας σε έμψυχο δυναμικό. Ο θεσμός της ημεραργίας, ο οποίος είναι συμφωνημένος και παραβιάζεται μονομερώς και αυθαίρετα από την ηγεσία της Αστυνομίας, αποτελεί ένα στοιχειώδες κεκτημένο κίνητρο και για τα υφιστάμενα μέλη της Αστυνομίας και για νέους που θα σκεφτούν να ενταχθούν στην Αστυνομία.

Εάν έχουμε απαίτηση από τους αστυνομικούς να προστατεύουν την κοινωνία και να επιβάλλουν το νόμο, οφείλουμε να τους παρέχουμε όλα αυτά που απαιτούνται για την αποστολή τους.