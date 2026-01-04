Δρ Αλέξανδρος Ζαχαριάδης: Παραβίαση του διεθνούς Δικαίου η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η επέμβαση των ΗΠΑ αποτελεί παραβίαση του διεθνούς Δικαίου το οποίο φαίνεται πως έχει ολοένα και λιγότερη σημασία στις διεθνείς σχέσεις ασχέτως της άποψης που έχει ο καθένας για τον Μαδούρο αναφέρει σε ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Δρ Αλέξανδρος Ζαχαριάδης, ερευνητικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics and Political Science.

Αυτό, όπως αναφέρει, καταδεικνύει τη σωρεία παραβιάσεων του τα τελευταία χρόνια όπως τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι γενοκτονίες σε Γάζα και Σουδάν, αλλά και ενέργειες όπως η αναγνώριση προσφάτως της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ.

Τα πιο πάνω, προσθέτει, είναι ακόμα μια απόδειξη πως το φιλελεύθερο σύστημα αμερικανικής ηγεμονίας που εξαπλώθηκε παγκόσμια στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχει πλέον τελειώσει.

Εντός αυτού του συστήματος το Διεθνές Δίκαιο είχε αυξημένη ισχύ σε σχέση με τον Ψυχρό Πόλεμο καθώς μορφοποιήθηκε και επεκτάθηκε για να ανταποκριθεί στα ηγεμονία - θέλω - των ΗΠΑ χωρίς να αλλάζουν τα βασικά του στοιχεία όπως ο Καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ, με ελάχιστες εξαιρέσεις (βλέπε Responsibility to Protect).

Ακόμα και όταν οι ΗΠΑ παρέκκλιναν για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα τους στο Ιράκ είχαν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να πείσουν το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ να τους δώσουν έγκριση για την εισβολή τους στο Ιράκ, συμπληρώνει ο Δρ Ζαχαριάδης.

Αντίθετα, τώρα σημειώνει, βλέπουμε μια ακόμα περίπτωση στην οποία η κυβέρνηση Τράμπ δείχνει την αποστροφή της για το Διεθνές Δίκαιο.

Η πολυπολικότητα της σημερινής μεταβατικής τάξης πραγμάτων είναι, όπως λέει, ιδιαίτερα επικίνδυνη και για μας καθώς αυτή η διάβρωση του Διεθνούς Δικαίου και των βασικών δικαιωμάτων της κρατικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας προμηνύουν και αρνητικά για την Κύπρο.

Πρώτον, συνεχίζει, «η ένοπλη επίλυση διαφορών δείχνει ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε στο ότι η δική μας σύγκρουση θα παραμένει επ' άπειρον παγωμένη». Δεύτερον, «η βάση στην οποία έχουμε ορθώς κτίσει την πολιτική μας στο Κυπριακό είναι το Διεθνές Δίκαιο και ο ΟΗΕ. Ως μικρό κράτος δεν έχουμε την πολυτέλεια της ισχύος».

Όμως, προσθέτει, οι πιο πάνω εξελίξεις δείχνουν πως οι βασικές αρχές της πολιτικής μας διαβρώνονται και παράλληλα δεν πρέπει να έχουμε τη ψευδαίσθηση πως μια λύση εκτός αυτού το πλαισίου θα είναι ευεργετική για μας.

Αυτό καλά κάνει να το αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία και να αδράξει τις ευκαιρίες που ανοίχτηκαν στο Κυπριακό μετά την εκλογή Έρχιουρμαν αλλά και της ολοένα αυξανόμενης διασυνδεσιμότητας ΕΕ-Τουρκίας, κατέληξε ο Δρ. Ζαχαριάδης.