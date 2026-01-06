Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ώρα της ουσίας στο Κυπριακό - Έτοιμοι για επανέναρξη συνομιλιών»

Είναι η ώρα της ουσίας στο Κυπριακό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα στην Πάφο, εκφράζοντας ετοιμότητα όποτε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών καλέσει "να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη που όπως έχει ήδη συμφωνηθεί θα πραγματοποιηθεί με ένα και μοναδικό σκοπό, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά".

Κληθείς να σχολιάσει, στο περιθώριο του εορτασμού των Θεοφανίων στην Πάφο, τις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για τις Καλές του Υπηρεσίες και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι "κρατώ τον θετικό τόνο του Γενικού Γραμματέα".

Είναι, επεσήμανε, "η πρώτη φορά μετά από καιρό που βλέπουμε τον ΓΓ να αναφέρεται σε αυτό τον θετικό τόνο", προσθέτοντας περαιτέρω "κρατώ το σημείο, την ανάγκη να συζητήσουμε την ουσία του Κυπριακού γιατί εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε".

Δυόμιση χρόνια με τον κ. Τατάρ, είπε ο ΠτΔ, "λόγω των θέσεών του δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην ουσία, συζητούσαμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης".

Είναι, τόνισε, "η ώρα της ουσίας και είμαστε πανέτοιμοι όποτε ο ΓΓ μας καλέσει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη, που όπως έχει ήδη συμφωνηθεί θα πραγματοποιηθεί με ένα και μοναδικό σκοπό, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά".

Ιδιαίτερα ανησυχητική η κατάσταση στη Νεκρή Ζώνη

Για ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στη Νεκρή Ζώνη έκανε λόγο την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στο Λιμανάκι Πάφου, στο περιθώριο των εορτασμών των Θεοφανείων.

Κληθείς να σχολιάσει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις έναντι Ε/κ γεωργών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είχε επικοινωνία με τον Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, ο οποίος, όπως είπε, μετέβη χθες στη Νέα Υόρκη ενόψει της ενημέρωση που πρέπει να κάνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Είναι κάτι που μας ανησυχεί και είναι κάτι που προβαίνουμε σε όλα τα αναγκαία διαβήματα, διπλωματικά διαβήματα, αλλά και σε άλλες ενέργειες, γιατί πρωτίστως για μας είναι η ασφάλεια των γεωργών, η ασφάλεια όλων αυτών που δραστηριοποιούνται εντός της Νεκρής Ζώνης καθόλα νόμιμα», υπογράμμισε επί του θέματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ