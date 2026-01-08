Μπλόκο Γενικού Ελεγκτή στην καταβολή της χορηγίας των €7 εκατ. προς τα κόμματα

Με χθεσινή επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ζητά όπως παγώσει προσωρινά από το Λογιστήριο της Βουλής η καταβολή της κρατικής χορηγίας προς τα κόμματα για το έτος 2026, ύψους €7 εκατ., μέχρι να γνωματεύσει ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, κατά πόσο ενδείκνυται να συμψηφιστούν τα €2,6 εκατ. που έλαβαν κόμματα παράνομα ως κρατική χορηγία κατά τα έτη 2018 και 2021. Δηλαδή, εάν τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα €7 εκατ. που πρόκειται να λάβουν τα κόμματα για φέτος. Τη γνωμάτευση από τον γενικό εισαγγελέα ζήτησε χθες με επιστολή του ο κ. Παπακωνσταντίν...

