Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Μπλόκο Γενικού Ελεγκτή στην καταβολή της χορηγίας των €7 εκατ. προς τα κόμματα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Οι κρατικές χορηγίες κομμάτων ύψους €2,6 εκατ. που έλαβαν παράνομα τα κόμματα εξελίσσονται σε μέγα σκάνδαλο. Οι θεσμοί που θα έπρεπε να προστατεύουν το δημόσιο χρήμα δεν έκαναν απολύτως τίποτα τα τελευταία πέντε χρόνια

Με χθεσινή επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ζητά όπως παγώσει προσωρινά από το Λογιστήριο της Βουλής η καταβολή της κρατικής χορηγίας προς τα κόμματα για το έτος 2026, ύψους €7 εκατ., μέχρι να γνωματεύσει ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, κατά πόσο ενδείκνυται να συμψηφιστούν τα €2,6 εκατ. που έλαβαν κόμματα παράνομα ως κρατική χορηγία κατά τα έτη 2018 και 2021. Δηλαδή, εάν τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα €7 εκατ. που πρόκειται να λάβουν τα κόμματα για φέτος. Τη γνωμάτευση από τον γενικό εισαγγελέα ζήτησε χθες με επιστολή του ο κ. Παπακωνσταντίν...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα