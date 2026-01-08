Υποψήφιους βουλευτές αναζητά το πολιτικό κίνημα «Σήκου Πάνω» του Χριστόφορου Τορναρίτη

Το πολιτικό κίνημα «Σήκου Πάνω» του Χριστόφορου Τορναρίτη ανακοίνωσε το άνοιγμα θέσεων για υποψήφιους Βουλευτές σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες που δηλώνουν έτοιμοι να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Χριστόφορου Τορναρίτη στην πλατφόρμα Χ, το κάλεσμα απευθύνεται «σε άτομα που αγαπούν πραγματικά την πατρίδα τους, αναγνωρίζουν ότι τα προβλήματα της χώρας ξεκινούν και από την κοινωνία, και δηλώνουν ότι πορεύονται με αρχές, σεβασμό, αγάπη και ευγνωμοσύνη προς τον εαυτό τους και τους γύρω τους».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο.