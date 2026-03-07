Κληρίδης Ανέστη!

Του Γιαννάκη Ηρακλέους
- Φαίνεται πως στο ΕΛΑΜ δεν αντιλήφθηκαν, πως τα καρναβάλια ετελειώσαν αφού, σύμφωνα με τον πρόεδρό τους «σε κάποια πράγματα βασίζονται στην ευρύτερη σχολή Κληρίδη»! Αν είναι ποτέ δυνατό, οι εν Κύπρω ομοϊδεάτες της «σποράς των ηττημένων του 1945» να εμπνέονται από τον συλληφθέντα υπό των ναζί, Γλαύκο Κληρίδη! Ο Θεός να τους ελεήσει…
- «Πολυετείς ποινές φυλάκισης επέβαλε ελληνικό δικαστήριο για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ανάμεσα στους καταδικασθέντες, ο γνωστός στην Κύπρο για το μαύρο κατασκοπευτικό βαν, Ταλ Ντίλαν, του οποίου η Νομική μας Υπηρεσία ανέστειλε την ποινική δίωξη -όπως και ενός συνεργάτη του, που είχε επαγγελματική σχέση με τον αδελφό του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη- για λόγους «δημοσίου συμφέροντος»! Πόσα να φτάσουν τζαι τούτοι; Γιά τους πράκτορες να διώκουν, γιά… Θερμοπύλες να φυλάνε!
- ΠτΔ: «Η Κύπρος δεν δέχεται επίθεση»! Πράγματι, επρόκειτο για…φιλοφρονητική επίσκεψη ιρανικών drones! Αφοσιωμένος με όλο του το είναι στην προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές του 2028, ο Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, πως δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Πώς το είπε ο Βρετανός συγγραφέας Άρθουρ Κλαρκ; «Ένας πολιτικός σκέφτεται τις επόμενες γενιές. Ένας πολιτικάντης, τις επόμενες εκλογές».
- Σε όποιον τομέα του υπουργείου της έντζhισεν… έκαμέν τα πίλλιες! Στην πυρκαγιά των κρασοχωριών, μας αμόλησε το αλήστου μνήμης «ο μόνος τρόπος να την προλαβαίναμε ήταν να μην ξεσπάσει»! Στο υδατικό, λόγω της απρονοησίας της εστραντζίσαν τα φράγματα, και όταν αντιλήφθηκε -αν αντιλήφθηκε- το πρόβλημα, απηύθυνε έκκληση στα μωρά… να μεν πιτσικλίζουνται τη μέρα του Κατακλυσμού! Στην περίπτωση του αφθώδους πυρετού, με την ασυγχώρητη ολιγωρία της συνέτεινε στην εξάπλωσή του, με ανυπολόγιστες ζημιές για τους κτηνοτρόφους μας, αποτυγχάνοντας έτσι, για ακόμη μια φορά, να διαχειριστεί μια κρίση, που άπτεται των αρμοδιοτήτων του υπουργείου της. «Ένα στοιχείο είναι ένα στοιχείο, δύο στοιχεία είναι σύμπτωση, αλλά τρία στοιχεία αποτελούν απόδειξη», έλεγε η Άγκαθα Κρίστι. Στην προκειμένη περίπτωση, της ανεπάρκειας της υπουργού Γεωργίας. Πού την ήβρεν ολάν ο Πρόεδρος; Στο καζαντί;! Ή του την επέβαλε, όπως λέγεται, η Φιλίππα με την οποία είναι κολλητές; Όπως και να έχουν τα πράγματα, το να τη διατηρεί ακόμη στη θέση της, παρόλο που επανειλημμένα απέδειξε ότι δεν πληροί τα προσόντα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υπουργείου που της ανέθεσε, είναι ενδεικτική και της δικής του ατζαμοσύνης στην επιλογή και αξιολόγηση των συνεργατών του. Γιατί ένας ηγέτης, κρίνεται και από την επιλογή των συνεργατών του. Όπως είπε και ο Νικολό Μακιαβέλι στο εμβληματικό του έργο «Ο Ηγεμόνας», και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Περί των Γραμματέων (υπουργών) των Ηγεμόνων», «η πρώτη μέθοδος για την αξιολόγηση της νοημοσύνης ενός ηγέτη είναι η παρατήρηση των ανθρώπων που έχει γύρω του»...
- «Η Κύπρος είναι χριστιανικό κράτος», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος διετέλεσε καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου(!) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πώς και δεν βρέθηκε… ένας φοιτητής να του μάθει ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το κράτος μας ως δικοινοτικό είναι ανεξίθρησκο; Όσο για τον λαλίστατο Πρόεδρό μας… μούγκα! Όπως συνήθως κάνει στα δύσκολα, εποίησε την νήσσαν…
- Τον Γλαύκο Κληρίδη, «ανέστησαν» ψηφιακά, μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πρόσφατο συνέδριο του ΔΗΣΥ, προκειμένου να εμπνεύσουν το ακροατήριο! Καλά σιόρ, ο τέως που παριστάνει τον καθοδηγητή τους, δεν τους εμπνέει; Και τι σχέση έχει ο Κληρίδης μαζί του; Ο Κληρίδης μπήκε στην πολιτική φτωχός και έφυγε φτωχότερος. Ο Αναστασιάδης μπήκε πλούσιος («έχω βγάλει τόσα πολλά λεφτά, που δεν χρειάζεται να χρηματιστώ», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στη Financial Times), και βγήκε έχοντας κάμει τα παλλούτζια του χρυσά. Στο Κυπριακό, ο Κληρίδης υποστήριζε τη ΔΔΟ, εν αντιθέσει με τον τέως, ο οποίος-πιστός στον μέντορά του, Δούντα-ενστερνίστηκε το όραμα του Ντενκτάς. Εν ολίγοις, ο Αναστασιάδης έχει τόση σχέση με τον Κληρίδη, όση και το ωράριο με το ωάριο, η κληρωτίδα με την κλειτορίδα και το έπος με το πέος…