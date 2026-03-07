Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΔΗΣΥ: Ανησυχία στις κοινότητες γύρω από το Ακρωτήρι – Εισηγήσεις για προληπτικά μέτρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ζητά παράταση διαμονής σε ξενοδοχεία για ευάλωτες ομάδες και σχέδιο άμεσης διαφυγής για κατοίκους που θα επιστρέψουν στις κοινότητές τους

Ανησυχία επικρατεί στις κοινότητες γύρω από το Ακρωτήρι, με κατοίκους να εκφράζουν προβληματισμούς για την κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή. Σε ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επισημαίνει ότι οι ανησυχίες των πολιτών είναι «απολύτως λογικές και δικαιολογημένες».

Όπως αναφέρεται, οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί ότι τη Δευτέρα θα πρέπει να επιστρέψουν στις κοινότητές τους, την ώρα που οι συναγερμοί στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου συνεχίζονται και, όπως σημειώνεται, αποτελούν στόχο.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, το κράτος οφείλει να λάβει προληπτικά μέτρα και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που διαμένουν σε περιοχές εντός ή γύρω από τις βρετανικές βάσεις.

Μεταξύ άλλων, το κόμμα εισηγείται:

• Να επεκταθεί η διαμονή σε ξενοδοχεία εκτός της περιοχής, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες και οικογένειες με μικρά παιδιά.

• Για όσους επιστρέψουν στις κοινότητές τους, να υπάρξει ξεκάθαρο σχέδιο άμεσης διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων πού θα μετακινηθούν και ποιος θα είναι ο χώρος προσωρινής διαμονής τους.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η πρόληψη, η υπευθυνότητα και η σωστή ενημέρωση είναι επιβεβλημένα», ενώ καλείται η Πολιτεία να δράσει έγκαιρα με συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες.

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΔΗΣΥΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα