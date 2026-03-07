ΔΗΣΥ: Ανησυχία στις κοινότητες γύρω από το Ακρωτήρι – Εισηγήσεις για προληπτικά μέτρα

Ανησυχία επικρατεί στις κοινότητες γύρω από το Ακρωτήρι, με κατοίκους να εκφράζουν προβληματισμούς για την κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή. Σε ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επισημαίνει ότι οι ανησυχίες των πολιτών είναι «απολύτως λογικές και δικαιολογημένες».

Όπως αναφέρεται, οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί ότι τη Δευτέρα θα πρέπει να επιστρέψουν στις κοινότητές τους, την ώρα που οι συναγερμοί στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου συνεχίζονται και, όπως σημειώνεται, αποτελούν στόχο.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, το κράτος οφείλει να λάβει προληπτικά μέτρα και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που διαμένουν σε περιοχές εντός ή γύρω από τις βρετανικές βάσεις.

Μεταξύ άλλων, το κόμμα εισηγείται:

• Να επεκταθεί η διαμονή σε ξενοδοχεία εκτός της περιοχής, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες και οικογένειες με μικρά παιδιά.

• Για όσους επιστρέψουν στις κοινότητές τους, να υπάρξει ξεκάθαρο σχέδιο άμεσης διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων πού θα μετακινηθούν και ποιος θα είναι ο χώρος προσωρινής διαμονής τους.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η πρόληψη, η υπευθυνότητα και η σωστή ενημέρωση είναι επιβεβλημένα», ενώ καλείται η Πολιτεία να δράσει έγκαιρα με συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες.