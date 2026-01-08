Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αννίτα Δημητρίου για βίντεο με χρηματοδότηση Χριστοδουλίδη: «Αναμένω από τις αρχές να πράξουν το αυτονόητο»

«Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ για το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές», αναφέρει η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, η κ. Δημητρίου τοποθετήθηκε για το βίντεο και φέρεται να εμπλέκει πρόσωπα και την κυβέρνηση σε διάφορες πρακτικές. «Εύχομαι», σημείωσε, «να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».

Βίντεο που διέρρευσε σήμερα στην πλατφόρμα Χ δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο αναρτήθηκε από τον λογαριασμό Emily Thompson στο X και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην Υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, και τον CEO της εταιρείας Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν θα διερευνήσουν την υπόθεση, ενώ το θέμα συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

