Για υποψήφιος βουλευτής δεν κάνει αλλά για βουλευτής κάνει ο Νίκος Σύκας; Η ηγεσία και το πολιτικό γραφείο του ΔΗΣΥ σε δίλημμα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Η Αστυνομία συνεχίζει την ποινική διερεύνηση σε βάρος του Νίκου Σύκα, παρά την απόσυρση της καταγγελίας από τη σύντροφό του. Την ερχόμενη Δευτέρα θα εξεταστεί η αίτηση για άρση της ασυλίας του και θα αποφασιστεί εάν θα περιληφθεί στο ψηφοδέλτιο. Στο τραπέζι και εισήγηση για αποχή από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα

Η απόσυρση της καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία εναντίον του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα, από τη σύντροφό του δεν είναι η μοναδική. Σε πρόσφατη επιστολή του προς τη Βουλή, ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, αποκαλύπτει ότι η απόσυρση καταγγελιών για βία στην οικογένεια αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, ωστόσο η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση των υποθέσεων. «Η Αστυνομία, σε αρκετές περιπτώσεις, όταν το θύμα δεν επιθυμεί η υπόθεση να προχωρήσει σε ποινική δίωξη του δράστη, συνεχίζει τη διερεύνηση αυτεπάγγελτα και, με την ολοκλήρωση του ποινικού φακέλου, η υπόθεση προωθείται στη Νομική Υπηρεσία για τελικ...

