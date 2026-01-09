Για υποψήφιος βουλευτής δεν κάνει αλλά για βουλευτής κάνει ο Νίκος Σύκας; Η ηγεσία και το πολιτικό γραφείο του ΔΗΣΥ σε δίλημμα
Η Αστυνομία συνεχίζει την ποινική διερεύνηση σε βάρος του Νίκου Σύκα, παρά την απόσυρση της καταγγελίας από τη σύντροφό του. Την ερχόμενη Δευτέρα θα εξεταστεί η αίτηση για άρση της ασυλίας του και θα αποφασιστεί εάν θα περιληφθεί στο ψηφοδέλτιο. Στο τραπέζι και εισήγηση για αποχή από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα
