Ανακοίνωσε παραίτηση από τη βουλευτική ασυλία ο Νίκος Σύκας, μετά την απόσυρση της καταγγελίας

Την παραίτησή του από τη βουλευτική ασυλία ανακοίνωσε με γραπτή δήλωσή του ο βουλευτής Νίκος Σύκας, τονίζοντας ότι στόχος του είναι η απρόσκοπτη και ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Στη δήλωσή του, ο κ. Σύκας καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή έμφυλης βίας, υπογραμμίζοντας ότι η θέση του αυτή εδράζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όπως αναφέρει, από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει έτοιμος να αποποιηθεί βουλευτικών προνομίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ερευνητική διαδικασία.

Παρότι, όπως σημειώνει, η καταγγελία έχει ήδη αποσυρθεί, ο ίδιος δηλώνει δημόσια ότι παραιτείται από τη βουλευτική ασυλία, εκφράζοντας την επιθυμία του να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια όλες οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και τους νόμους διαδικασίες.

«Απέναντι στους ανθρώπους που με έχουν εμπιστευθεί, αλλά και προς όλη την κοινωνία, ένα είναι το ζητούμενο: η δικαιοσύνη της αλήθειας», καταλήγει στη δήλωσή του ο βουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι το πολιτικό γραφείο του ΔΗΣΥ θα συνεδριάσει για να συζητήσει τη πρόταση του Εκτελεστικού γραφείου για μη συμπερίληψη του κ. Σύκα στο ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών τον ερχόμενο Μάιο.