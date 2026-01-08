Άρση ασυλίας Νίκου Σύκα: Τι αλλάζει και τι όχι στην υπόθεση μετά την απόσυρση της καταγγελίας κατά του βουλευτή [ηχητικό]

Ιδιαίτερο νομικό και πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόσυρση καταγγελίας στην υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού γυναίκας, που αφορά τον βουλευτή του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, Νίκο Σύκα, καθώς πρόκειται για διαδικασία που δεν κλείνει αυτομάτως με την αλλαγή στάσης της παραπονούμενης, ανέφεραν οι νομικοί Γιώργος Χριστοφίδης και Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:. Αντίθετα, ενεργοποιεί μια σύνθετη θεσμική αλυσίδα, με κεντρικό ρόλο στη Νομική Υπηρεσία και τελικό κριτή το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν θα επιτραπεί ή όχι η άρση της βουλευτικής ασυλίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα όρια της ποινικής διερεύνησης, το βάρος της απόσυρσης του παραπόνου και το κατά πόσο η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει αυτεπάγγελτα, ανεξαρτήτως της βούλησης του καταγγέλλοντος προσώπου. Οι δύο νομικοί καταθέτουν τις απόψεις τους, φωτίζοντας τα κρίσιμα σημεία που θα κρίνουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ορθά η Νομική Υπηρεσία προωθεί την υποβολή της αίτησης

Ο Γιώργος Χριστοφίδης επισημαίνει ότι το γεγονός πως εμπλέκεται πολιτικό πρόσωπο προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση. Όπως αναφέρει, εφόσον η Νομική Υπηρεσία συνεχίσει τη διαδικασία, θα πρέπει να τεθεί ενώπιον του Ανωτάτου το στοιχείο ότι η παραπονούμενη απέσυρε την καταγγελία της. Το σημείο αυτό, τονίζει, είναι καθοριστικό για το αν θα προχωρήσει η υπόθεση. Αν το Δικαστήριο δεν επιτρέψει την άρση ασυλίας, η συζήτηση τερματίζεται. Αν δοθεί άδεια, τότε πρέπει να διερευνηθούν τόσο η αρχική καταγγελία όσο και η απόσυρσή της, με το ίδιο το πρόσωπο να καλείται να τοποθετηθεί. Παράλληλα, σημειώνει ότι ορθά η Νομική Υπηρεσία προωθεί την υποβολή της αίτησης.

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 08-01-2026

Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης εξηγεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να ικανοποιηθεί πως το αίτημα άρσης ασυλίας δεν είναι καταχρηστικό και σημειώνει ότι, κατά κανόνα, δίνεται άδεια για να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες. Υπενθυμίζει ότι στα 65 χρόνια λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας η άρση βουλευτικής ασυλίας έχει γίνει μόλις τέσσερις φορές.

Όπως αναφέρει, οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν τον Λεύκιο Ροδοσθένους, με φόντο τον πόλεμο των φατριών στη Λεμεσό, ο οποίος καταδικάστηκε για εκβιασμό, βουλευτή του ΔΗΣΥ το 1980 σε υπόθεση πλαστογραφίας, τον Φειδία Σαρίκα για το σκάνδαλο του ΣΑΠ, καθώς και τη λιγότερο σοβαρή, όπως τη χαρακτηρίζει, γνωστή υπόθεση του Αντρέα Θεμιστοκλέους για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Ο κ. Αιμιλιανίδης διευκρινίζει επίσης ότι, παρότι υπάρχουν ορισμένα αδικήματα τα οποία εκ του νόμου απαιτούν καταγγελία, στα περισσότερα ποινικά αδικήματα η διαδικασία μπορεί να κινηθεί χωρίς την ύπαρξη καταγγέλλοντος. Ωστόσο, σε κάθε ποινική δίκη απαιτείται απόδειξη πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας και η απόσυρση του παραπόνου από το θύμα δυσχεραίνει ουσιωδώς τη θέση της κατηγορούσας αρχής.

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ 08-01-2026