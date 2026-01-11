Το προφίλ της Emily Thompson, το περιεχόμενο του βίντεο και οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες

Οι εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση τρέχουν. Και είναι αυτές που θα κρίνουν αν η δαμόκλειος σπάθη που κρέμεται πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία θα οδηγήσει τη χώρα στην πλήρη απαξίωση και στη χρεοκοπία ή αν ήρθε η ώρα να αρχίσει να αλλάζει κάτι.

Μοντάζ μεν αλλά…

Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα ενώπιον των οποίων βρισκόμαστε είναι τα εξής:

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στον «Π» ο Μιχάλης Σιβιριανός, κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, από τον έλεγχο του βίντεο, μέσα από τον μηχανισμό Fast Check Cyprus, δεν εντοπίζεται τροποποίηση της φωνής των Κύπριων πρωταγωνιστών του βίντεο, σε αντίθεση με τη βαθιά παραμόρφωση της φωνής των «επενδυτών». Τα δε σημεία όπου έχει γίνει μοντάζ είναι εμφανή. Η φωνή της αφηγήτριας είναι το μόνο στοιχείο στο βίντεο που είναι πιθανόν να είναι προϊόν επεξεργασίας AI, κατά 90%. Λόγω του μοντάζ δεν είναι ξεκάθαρο αν ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, αναφέρεται στον Γιώργο Λακκοτρύπη, στο σημείο που αναφέρεται σε κάποιον Γιώργο, και αν ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος αναφέρεται στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη όταν αναφέρει «είναι σαν τη φιλενάδα μου».

Το προφίλ της Emily Thomson

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Σιβιριανό, δεν διαψεύδεται αλλά ούτε και επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για υβριδικό πόλεμο. Το προφίλ της Emily Thompson στην πλατφόρμα «Χ» που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2022, μέχρι το 2024, ασχολείτο κυρίως με αναδημοσίευση αναρτήσεων γύρω από πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Κάποιες αναρτήσεις ήταν υπέρ της Ρωσίας, άλλες τηρούσαν ουδετερότητα. Την περίοδο από το 2024 μέχρι το 2025 τα δημοσιεύματα ήταν ξεκάθαρα υπέρ της Ρωσίας, η φωτογραφία προφίλ ωστόσο, που χρησιμοποιούσε ο λογαριασμός, έφερε την ουκρανική σημαία. Μία τακτική που επιδιώκει, αναφέρει ο καθηγητής, να προκαλέσει σύγχυση στο κοινό. Το περίεργο της υπόθεσης, προσθέτει ο κ. Σιβιριανός, είναι πως το προφίλ, με μόλις 500 followers, παραπέμπει σε πρόσωπο -που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτιστεί με άτομο- που αρθρογραφεί σε αμερικανικά περιοδικά. Το προφίλ του προσώπου αυτού στα εν λόγω Μέσα προέρχεται, εξηγεί ο κ. Σιβιριανός, από επεξεργασμένη από AI φωτογραφία, συνεπώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εάν πρόκειται για κάποιο υπαρκτό άτομο.

Δαπάνησαν πολύ χρήμα

Σε σχέση με την πρακτική που ακολουθήθηκε, ο κ. Σιβιριανός αναφέρει πως παραπέμπει μεν σε ρωσική, ιρανική ή κινέζικη κλασική τεχνική παραπληροφόρησης, με το τοπίο να παραμένει θολό σε σχέση με το ποιοι δαπάνησαν πολύ χρήμα και πόρους για να παγιδεύουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όλα αυτά βρίσκονται και υπό το μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της ΚΥΠ. Από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του βίντεο θα ληφθεί και η απόφαση εάν η κυβέρνηση, οι εμπλεκόμενοι ή ο Γενικός Εισαγγελέας θα απευθυνθούν στο «Χ» για να ζητήσουν άρση του απορρήτου πίσω από το επίμαχο προφίλ. Κάτι που θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα ως προς την άρση του απορρήτου από την πλατφόρμα.

Ποινικές ευθύνες;

Το άλλο ερώτημα που τίθεται είναι εάν, πέραν των πολιτικών και ηθικών ευθυνών, στις οποίες αναφερόμαστε εκτενώς στο ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο βίντεο μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο τεκμήριο στο δικαστήριο, δεδομένης της απουσίας μαρτύρων από πλευράς των παραγωγών του.

Πηγές του «Π» με νομικό υπόβαθρο αναφέρουν πως το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούσε να στηθεί μία τέτοια υπόθεση ενώπιον ποινικού δικαστηρίου στηρίζεται στη νομοθεσία που αφορά την ποινικοποίηση της διαφθοράς, η οποία βασίζεται κυρίως στην υιοθέτηση της σχετικής Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, που προνοεί για την εμπορία επιρροής και την κατάχρηση αξιωμάτων, εάν οποιοδήποτε πρόσωπο παρουσιάζει τον εαυτό του ότι έχει πρόσβαση σε πρόσωπα που έχουν εξουσία, και μπορεί να τα επηρεάσει, να υπάρχει ενδεχομένως η υποψία ότι τέλεσαν παράπτωμα. Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι πώς αντιμετωπίζεται το μαρτυρικό υλικό, δηλαδή το βίντεο, κι εάν με βάση το περιεχόμενό του τα άτομα αυτά παρουσιάζονται ότι έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Ή εάν παρουσιάζουν απλώς τη διαδικασία για το πώς μπορεί να επιταχυνθεί μία επένδυση.

Είναι προφανές πως το περιεχόμενο, στη βάση και της παραδοχής των γεγονότων από πλευράς των πρωταγωνιστών, θα το κρίνει ο Γενικός Εισαγγελέας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν αποκλείει τη διερεύνηση του θέματος.