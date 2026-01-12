Χριστοδουλίδης: «Πρώτη σκέψη η πλήρης κατάργηση του Φορέα, πράξη αυτοπεποίθησης η παραίτηση Χαραλάμπους»

Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Λεμεσό, σχετικά με το βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

Σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, είπε ότι η πρώτη του σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα χωρίς να αφεθούν ακάλυπτοι οι φοιτητές.

Κληθείς να απαντήσει εάν έχει σκοπό τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των δωρητών στον Φορέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να το πράξει, στη βάση της νομοθεσίας

Ανέφερε δε ότι ούτε υποτιμά ούτε υποβαθμίζει την υπόθεση την οποία προσεγγίζει με απόλυτη σοβαρότητα, τονίζοντας ότι καλεί τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, και πρόσθεσε ότι υπάρχει βοήθεια και από ξένα κράτη και την ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ