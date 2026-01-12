Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η παραίτηση Χαραλάμπους πρώτη ένδειξη ευθιξίας της Κυβέρνησης λέει το Volt - Εκτεθειμένος ο Πρόεδρος

Το Volt διατυπώνει τη θέση ότι η προσπάθεια του επικοινωνιακού μηχανισμού του Προεδρικού «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Η παραίτηση  του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους είναι η πρώτη ένδειξη ευθιξίας από πλευράς της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, αναφέρει σε ανακοίνωση Τύπου το Volt.

Προσθέτει ότι η αποκάλυψη του βίντεο και του ρόλου του «μεσάζοντα» που έχει αναλάβει ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου για την εξασφάλιση πόρων, τόσο για το «Ταμείο της Πρώτης Κυρίας» όσο και για το προεκλογικό ταμείο του Προέδρου για την εκστρατεία, κατέστησαν μονόδρομο την παραίτηση ή απόλυσή του. 

Το Volt διατυπώνει τη θέση ότι η προσπάθεια του επικοινωνιακού μηχανισμού του Προεδρικού «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και με πειστικό τρόπο η πολιτική και θεσμική διάσταση και πιθανές ποινικές ευθύνες όπως καθορίζονται στη νομοθεσία για το λόμπι και τη διακίνηση ποσών άνω των €10.000.  

 

