Αυτή είναι η ηγεσία του «Σήκου Πάνω» - Ποιός είναι ο Πρόεδρος του νέου κόμματος

Την κατάθεση της αίτησης για την επίσημη εγγραφή του νέου πολιτικού σχηματισμού «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» στον Έφορο Κομμάτων πραγματοποίησε σήμερα, 12 Ιανουαρίου, στο Υπουργείο Εσωτερικών ο ιδρυτής του κόμματος, Χριστόφορος Τορναρίτης.

Το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» προχώρησε παράλληλα στη συγκρότηση προσωρινής ηγεσίας, η οποία αναλαμβάνει τη λειτουργία του κόμματος στο μεταβατικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται, βασικός και αποκλειστικός στόχος της προσωρινής ηγεσίας είναι η ενίσχυση της ισονομίας και της ισοτιμίας, καθώς και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Η προσωρινή ηγεσία αποτελείται από τους: