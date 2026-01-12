Αυτή είναι η ηγεσία του «Σήκου Πάνω» - Ποιός είναι ο Πρόεδρος του νέου κόμματος

Την κατάθεση της αίτησης για την επίσημη εγγραφή του νέου πολιτικού σχηματισμού «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» στον Έφορο Κομμάτων πραγματοποίησε σήμερα, 12 Ιανουαρίου, στο Υπουργείο Εσωτερικών ο ιδρυτής του κόμματος, Χριστόφορος Τορναρίτης.
Το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» προχώρησε παράλληλα στη συγκρότηση προσωρινής ηγεσίας, η οποία αναλαμβάνει τη λειτουργία του κόμματος στο μεταβατικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται, βασικός και αποκλειστικός στόχος της προσωρινής ηγεσίας είναι η ενίσχυση της ισονομίας και της ισοτιμίας, καθώς και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.
Η προσωρινή ηγεσία αποτελείται από τους:
- Πρόεδρος - Σωτήρης Χρίστου
- Ιδρυτής - Χριστόφορος Τορναρίτης
- Αναπληρωτής Πρόεδρος - Αλέξης Μαυρομμάτης
- Αντιπρόεδρος Α - Σοφοκλής Πασσιάς
- Αντιπρόεδρος Β: - Μάριος Χρυσοστόμου
- Αντιπρόεδρος Γ - Μιχάλης Χατζημιτσής
- Γενικός Γραμματέας - Αντρέας Λαζάρου
- Οικονομικός Διαχειριστής - Αντώνης Ζαπίτης
- Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας - Αντώνης Κουππαρής