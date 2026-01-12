Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αυτή είναι η ηγεσία του «Σήκου Πάνω» - Ποιός είναι ο Πρόεδρος του νέου κόμματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Την κατάθεση της αίτησης για την επίσημη εγγραφή του νέου πολιτικού σχηματισμού «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» στον Έφορο Κομμάτων πραγματοποίησε σήμερα, 12 Ιανουαρίου, στο Υπουργείο Εσωτερικών ο ιδρυτής του κόμματος, Χριστόφορος Τορναρίτης.

Το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» προχώρησε παράλληλα στη συγκρότηση προσωρινής ηγεσίας, η οποία αναλαμβάνει τη λειτουργία του κόμματος στο μεταβατικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται, βασικός και αποκλειστικός στόχος της προσωρινής ηγεσίας είναι η ενίσχυση της ισονομίας και της ισοτιμίας, καθώς και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Η προσωρινή ηγεσία αποτελείται από τους:

 

  • Πρόεδρος - Σωτήρης Χρίστου
  • Ιδρυτής - Χριστόφορος Τορναρίτης
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος - Αλέξης Μαυρομμάτης
  • Αντιπρόεδρος Α - Σοφοκλής Πασσιάς
  • Αντιπρόεδρος Β: - Μάριος Χρυσοστόμου
  • Αντιπρόεδρος Γ - Μιχάλης Χατζημιτσής
  • Γενικός Γραμματέας - Αντρέας Λαζάρου
  • Οικονομικός Διαχειριστής - Αντώνης Ζαπίτης
  • Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας - Αντώνης Κουππαρής

