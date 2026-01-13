Η συνεργασία Λευκωσίας-Πεκίνου στην επίσκεψη Βουλευτών στην Κίνα

Η ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Κίνας συζητήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρεται, αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Κυριάκο Χατζηγιάννη και μέλη της τους Αβέρωφ Νεοφύτου, Κώστα Κώστα και Μιχάλη Γιακουμή, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κίνα, μεταξύ 3 και 11 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν πρόσκλησης που της απηύθυνε ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο Λιου Γιαντάο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, σημειώνεται, η κυπριακή αντιπροσωπεία πραγματοποίησε σειρά σημαντικών συναντήσεων και άλλων δραστηριοτήτων στο Πεκίνο, τη Σαγκάη, την Τζιανγσού και τη Σούζχου. «Κατά τη διάρκεια όλων των συναντήσεων υπογραμμίστηκαν εκατέρωθεν οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν τις δύο χώρες και τονίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Κίνας σε διάφορους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως, μεταξύ άλλων, στον τουρισμό, στο εμπόριο, στη ναυτιλία, στην ενέργεια, στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση», προστίθεται.

Τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, αναφέρεται, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της κυπριακής αντιπροσωπείας με ανώτερους αξιωματούχους του Υπουργείου Εμπορίου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου για την Εισαγωγή και Εξαγωγή Τροφίμων, Εγχώριων Προϊόντων και Ζωικών Υποπροϊόντων της Κίνας.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι Κύπριοι Βουλευτές τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των τουριστικών ροών από την Κίνα προς την Κύπρο, προώθησης της περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση ένταξης των φοιτητών από την Κίνα στην εγχώρια αγορά εργασίας, αξιοποίησης ευκαιριών για επενδύσεις σε τεχνολογικά πάρκα και σε κέντρα αριστείας, καθώς και ανάπτυξης συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Περαιτέρω, τονίστηκε η ανάγκη διάχυσης της τεχνογνωσίας που ανέπτυξε η Κίνα στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς και στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, προστίθεται.

Η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Διατήρησης Πόρων του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου Λου Ξινσέ. Στην συνάντηση «τονίστηκαν οι άριστες διπλωματικές και φιλικές σχέσεις που διατηρούν οι δύο χώρες, ενώ παράλληλα από πλευράς Κίνας επαναβεβαιώθηκε η σταθερή στήριξή της στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρεται.

Από κυπριακής πλευράς εκφράστηκε η διαχρονική προσήλωση της Κύπρου σε θέσεις αρχών και ειδικότερα στην πολιτική της «Μίας Κίνας», σημειώνεται. Στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Σημειώνεται ότι μεταξύ 6 και 9 Ιανουαρίου 2026 η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε χωριστές συναντήσεις με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της επαρχίας Τζιανγσού Ζου Γκουανγκζί, την Αναπληρώτρια Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της επαρχίας Σούζχου, Χουάνγκ Ζινγκ και την Αναπληρώτρια Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της επαρχίας Σαγκάη, Ζονγκ Μινγκ.

«Στο πλαίσιο των πιο πάνω συναντήσεων, τονίστηκε εκατέρωθεν η ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, του τουρισμού, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης», αναφέρεται.

Κατά την παραμονή της αντιπροσωπείας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποιήθηκε σειρά επισκέψεων σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις τεχνολογικής καινοτομίας, καθώς και σε χώρους ιστορικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ