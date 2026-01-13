Σύσταση μόνιμης διυπουργικής επιτροπής Κύπρου και Ελλάδας αποφάσισαν Φλωρίδης και Φυτιρής

Τη σύσταση μόνιμης διυπουργικής επιτροπής για τη συστηματική παρακολούθηση εκκρεμοτήτων, τη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική υλοποίηση των συμφωνηθέντων, αποφάσισαν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης Κύπρου και Ελλάδας κατά τη χθεσινή συνάντησή τους στην Αθήνα.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστας Φυτιρής και ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας, Γιώργος Φλωρίδης αντάλλαξαν, επίσης απόψεις για ζητήματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου τους ενώ ο κ. Φλωρίδης ενημέρωσε τον Κύπριο Υπουργό για τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν στον τομέα της ελληνικής δικαιοσύνης και τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, με σημαντικότερο την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ο κ. Φυτιρής είχε, στην Αθήνα, συναντήσεις τόσο με τον Έλληνα Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, με τον Υπουργό Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αλλά και με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Κικίλια, συζητήθηκε η προοπτική σύναψης ολιστικού μνημονίου συνεργασίας, με επίκεντρο την επιτήρηση των θαλάσσιων ζωνών, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών, την πρόληψη και αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και επιχειρησιακών δεδομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία Κυπριακής Ακτοφυλακής, με ενιαία διοικητική και επιχειρησιακή δομή. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η αξιοποίηση της εμπειρίας της Ελλάδας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και η εκπαίδευση στελεχών των κυπριακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Χρυσοχοϊδη, τονίστηκε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινούς στόχους και κοινές προκλήσεις στον τομέα της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, όπως η παράνομη μετανάστευση, η θωράκιση των συνόρων και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας και μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως η Frontex, η Europol και η Interpol.

Συμφωνήθηκε η σύσταση αντίστοιχης διυπουργικής επιτροπής με τακτικές συνεδριάσεις ανά εξάμηνο, καθώς και η παραχώρηση κάθε χρόνο συγκεκριμένου αριθμού θέσεων στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της διαλειτουργικότητας.

Ο κ. Φυτιρής ενημέρωσε για την αναδιοργάνωση της Κυπριακής Αστυνομίας και τη δημιουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η ελληνική εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα έχει αποφέρει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, εκφράζοντας τη στήριξη της ελληνικής πλευράς, τόσο σε επίπεδο καθοδήγησης όσο και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Στη συνάντηση με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ελλάδας Δόμνα Μιχαηλίδου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων και διερευνήθηκαν οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε καίρια ζητήματα έμφυλης βίας, ισότητας των φύλων και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξιοποίηση επιτυχημένων προγραμμάτων στήριξης ευάλωτων ομάδων, τα οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα, με στόχο τη μεταφορά τεχνογωσίας και την ενίσχυση αντίστοιχων δράσεων και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης, την προστασία των θυμάτων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.