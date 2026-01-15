«Να είμαστε φορείς της λύσης»: Η ομιλία Έρχιουρμαν στην επέτειο θανάτου Κιουτσούκ (φώτος)

Στην ανάγκη υιοθέτησης μιας πολιτικής αντίληψης που δεν αποκόπτεται από την κοινωνία, με στόχο οι πολιτικοί να μην αποτελούν μέρος του προβλήματος αλλά «φορείς της λύσης», αναφέρθηκε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε ομιλία του κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε για την 42η επέτειο θανάτου του Φαζίλ Κιουτσούκ, πρώτου Αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι καθήκον της σημερινής ηγεσίας είναι η συνέχιση μιας στάσης που προτάσσει το μέλλον της τουρκοκυπριακής κοινότητας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε στην ομιλία του πως το ύψιστο χρέος δεν είναι απλώς η μνήμη του Κιουτσούκ, αλλά η κατανόηση και η διατήρηση των αξιών που πρέσβευε. Περιγράφοντας τον Φαζίλ Κιουτσούκ, σημείωσε ότι υπήρξε ένας ηγέτης που δεν κρύφτηκε πίσω από αξιώματα, αλλά μοιραζόταν τους ίδιους δρόμους και τις ίδιες αγωνίες με τον κόσμο, μιλώντας όχι μόνο από τα επίσημα βήματα αλλά από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας.

Αναφερόμενος στην ιστορία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν σημείωσε ότι ο Κιουτσούκ κατάφερε να βαδίσει σε «λεπτές γραμμές» σε δύσκολες περιόδους, υπερασπιζόμενος την ταυτότητα και την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Κατέληξε λέγοντας πως η πίστη του Κιουτσούκ στην κοινότητα παραμένει οδηγός για το μέλλον και πως η σημερινή αποστολή είναι η ουσιαστική κατανόηση των μηνυμάτων του.

Δείτε φωτογραφίες:

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ