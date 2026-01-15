Σε εξέλιξη οι εργασίες του Κολλεγίου Επιτρόπων - Live εικόνα οι δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν (φώτος)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

«Να είμαστε φορείς της λύσης»: Η ομιλία Έρχιουρμαν στην επέτειο θανάτου Κιουτσούκ (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι καθήκον της σημερινής ηγεσίας είναι η συνέχιση μιας στάσης που προτάσσει το μέλλον της Τ/κ κοινότητας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Στην ανάγκη υιοθέτησης μιας πολιτικής αντίληψης που δεν αποκόπτεται από την κοινωνία, με στόχο οι πολιτικοί να μην αποτελούν μέρος του προβλήματος αλλά «φορείς της λύσης», αναφέρθηκε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε ομιλία του κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε για την 42η επέτειο θανάτου του Φαζίλ Κιουτσούκ, πρώτου Αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι καθήκον της σημερινής ηγεσίας είναι η συνέχιση μιας στάσης που προτάσσει το μέλλον της τουρκοκυπριακής κοινότητας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε στην ομιλία του πως το ύψιστο χρέος δεν είναι απλώς η μνήμη του Κιουτσούκ, αλλά η κατανόηση και η διατήρηση των αξιών που πρέσβευε. Περιγράφοντας τον Φαζίλ Κιουτσούκ, σημείωσε ότι υπήρξε ένας ηγέτης που δεν κρύφτηκε πίσω από αξιώματα, αλλά μοιραζόταν τους ίδιους δρόμους και τις ίδιες αγωνίες με τον κόσμο, μιλώντας όχι μόνο από τα επίσημα βήματα αλλά από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας.

Αναφερόμενος στην ιστορία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν σημείωσε ότι ο Κιουτσούκ κατάφερε να βαδίσει σε «λεπτές γραμμές» σε δύσκολες περιόδους, υπερασπιζόμενος την ταυτότητα και την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Κατέληξε λέγοντας πως η πίστη του Κιουτσούκ στην κοινότητα παραμένει οδηγός για το μέλλον και πως η σημερινή αποστολή είναι η ουσιαστική κατανόηση των μηνυμάτων του.

Δείτε φωτογραφίες: 

 

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα