Κολέγιο των Επιτρόπων: Σε τέσσερις θεματικές ενότητες οι συζητήσεις με τους Υπουργούς της Κυβέρνησης

Το Κολέγιο των Επιτρόπων που συνεδρίασε την Πέμπτη στο Λιμάνι Λεμεσού, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ διεξήγαγε συζητήσεις με Υπουργούς της Κυβέρνησης σε τέσσερις θεματικές ενότητες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, παράλληλα με τις διαβουλεύσεις, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση.

Η πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Μια Παγκόσμια Ένωση: Άμυνα, Διπλωματία και Ετοιμότητα» επικεντρώθηκε στην άμυνα και την ασφάλεια, τη διεύρυνση, την Ουκρανία, τη συμμετοχή στο διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα, καθώς και τη μετανάστευση.

Τα θέματα προς συζήτηση στη δεύτερη ενότητα, «Μια Ευημερούσα και Ανθεκτική ΕΕ με Οφέλη σε Όλες τις Περιφέρειες», περιλάμβαναν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), την πολιτική συνοχής, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα, την ανθεκτικότητα των υδάτων, τη νησιωτική διάσταση και την αλιεία.

Στην τρίτη ενότητα με τίτλο «Μια Ανταγωνιστική, Βιώσιμη, Ψηφιακή και Συνδεδεμένη Ένωση», οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα ακόλουθα θέματα: βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, απλούστευση, βιομηχανική βιωσιμότητα, έρευνα και καινοτομία, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), ενεργειακή ασφάλεια, προσιτή στέγαση, ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνολογική κυριαρχία, βιώσιμες μεταφορές και βιώσιμος τουρισμός.

Η τέταρτη θεματική ενότητα έφερε τον τίτλο «Μια Ένωση Αξιών, Ισότητας και Ευκαιριών». Επικεντρώθηκε στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών θέσεων εργασίας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Άλλοι τομείς εστίασης ήταν η ισότητα των φύλων, η μείωση της φτώχειας, η πολιτιστική κληρονομιά, η νεολαία, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν με τη σύνοδο της ολομέλειας, της οποίας προήδρευσαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ακολούθησε η κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο συμβολισμός του Λιμανιού και το σχέδιο "Αμάλθεια"

Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Αίθουσα Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού καθώς η Κύπρος φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως και ένα δυναμικό ναυτιλιακό σύμπλεγμα που καλύπτει όλο το φάσμα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η διασφάλιση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ παγκοσμίως αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Το Λιμάνι της Λεμεσού λειτουργεί ως κόμβος αναχώρησης, ελέγχου και εφοδιαστικής υποστήριξης για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αμάλθεια» της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η πρωτοβουλία «Αμάλθεια», η οποία πήρε το όνομά της από τη μυθική τροφό του Δία ως συμβολική αναφορά στον αλτρουισμό και τη γενναιοδωρία, τέθηκε σε εφαρμογή στις 2 Ιανουαρίου 2024 ως ανταπόκριση στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Παρέχει έναν αξιόπιστο μηχανισμό για τη συγκέντρωση, αποθήκευση, ασφαλή επιθεώρηση και αποστολή φορτίων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος «Αμάλθεια» αναδεικνύει τον καίριο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται αξιοποιώντας τη γεωγραφική εγγύτητα της χώρας με την περιοχή και τις άριστες σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες, σημειώνεται.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Κύπρο, οι Επίτροποι ξεναγήθηκαν στην υπαίθρια έκθεση «Αμάλθεια», η οποία διοργανώθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και περιλαμβάνει φωτογραφίες από ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Αμάλθεια».

