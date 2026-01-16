Υποψήφιος με το Βολτ στις βουλευτικές εκλογές ο Φρίξος Βρυωνίδης - «Η κριτική δεν αρκεί»

Την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές με το Volt Cyprus ανακοίνωσε σήμερα (16.01) ο Φρίξος Βρυωνίδης.

Σε γραπτή δήλωση αναφέρει ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη, καθώς συνοδεύεται από οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι «κάποια στιγμή η κριτική δεν αρκεί» και πως η ενεργός συμμετοχή στην πολιτική αποτελεί συνειδητή επιλογή απέναντι στα επαναλαμβανόμενα αδιέξοδα και τις ίδιες πρακτικές του πολιτικού συστήματος.

Αυτούσια η δήλωση του Φρίξου Βρυωνίδη

Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, ούτε μια απόφαση της στιγμής. Όταν έχεις οικογένεια και επαγγελματικές υποχρεώσεις, γνωρίζεις καλά ότι μια τέτοια επιλογή απαιτεί σκέψη και ζύγισμα. Όμως, θέλω να πιστεύω ότι η απόφασή μου πηγάζει από συναίσθηση ευθύνης.

Για χρόνια επέλεξα να στέκομαι κριτικά απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Κάποια στιγμή όμως η κριτική δεν αρκεί. Όταν βλέπεις τα ίδια αδιέξοδα να επαναλαμβάνονται και την πολιτική να ανακυκλώνει τις ίδιες πρακτικές, όταν βλέπεις την πολιτική να έχει καταλήξει επικοινωνιακή διαχείριση αντί ουσιαστικής παρέμβασης, συνειδητοποιείς ότι η επιλογή είναι απλή: ή συμβιβάζεσαι ή επιλέγεις συνειδητά την ενεργό συμμετοχή.

Πιστεύω σε μια σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία, με ισχυρούς θεσμούς, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Πιστεύω στην άσκηση πολιτικής με ορθολογισμό και γνώση, με αποφάσεις που λαμβάνονται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι το πολιτικό κόστος.

Πιστεύω σε θεσμούς που λειτουργούν πραγματικά, με ανεξαρτησία και χωρίς εξαρτήσεις από κομματικούς μηχανισμούς.

Το Volt Cyprus εκφράζει την ανάγκη για μια νέα πολιτική κουλτούρα: σύγχρονη, ευρωπαϊκή και βασισμένη σε δεδομένα και τεκμηρίωση. Μια πολιτική που κοιτά μπροστά και έχει την τόλμη και τη βούληση να αλλάξει όσα δεν λειτουργούν.

Δεν υποβάλλω υποψηφιότητα για να γίνω μέρος του προβλήματος, αλλά για να αμφισβητήσω αυτό που παρουσιάζεται ως «κανονικότητα» και να υποστηρίξω ότι μια διαφορετική δημόσια ζωή είναι εφικτή, με περισσότερη σοβαρότητα και ευθύνη.

Δεν έχω όλες τις απαντήσεις, αλλά πιστεύω ότι η πολιτική ξεκινά από τις σωστές ερωτήσεις και από τη σοβαρή δουλειά για να βρεθούν λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τις επόμενες εβδομάδες θέλω να ανοίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση για όσα μας απασχολούν, με ιδέες και προτάσεις που μπορούν να σταθούν στον δημόσιο διάλογο.

Η στόχευσή μου είναι να συμβάλω σε μια πολιτική που μετριέται στην πράξη και όχι στην εικόνα.



