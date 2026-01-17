Το παρασκήνιο της Πινδάρου: Το πρόγευμα εργασίας με Αβέρωφ και Αναστασιάδη, η απουσία Σύκα και το μήνυμα ενότητας

Ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να παραμείνει το κόμμα με τις περισσότερες έδρες στη Βουλή και να διεξάγει μια υπεύθυνη προεκλογική εκστρατεία με τη συμμετοχή όλων των στελεχών, εκφράζοντας ισχυρά πολιτικά μηνύματα και ενιαίο πολιτικό λόγο απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα των λεγόμενων αντισυστημικών κομμάτων, ήταν το βασικό συμπέρασμα του χθεσινού προγεύματος εργασίας της ηγεσίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, με τη συμμετοχή των δύο πρώην προέδρων της παράταξης Νίκο Αναστασιάδη και Αβέρωφ Νεοφύτου.

Το πρόγευμα εργασίας διήρκεσε περίπου δύο ώρες και πραγματοποιήθηκε το πρωί στα γραφεία του ΔΗΣΥ με πρωτοβουλία της προέδρου του κόμματος, κ. Αννίτας Δημητρίου. Στο πλαίσιο του προγεύματος εργασίας πραγματοποιήθηκε ελεύθερη πολιτική συζήτηση για τις βουλευτικές εκλογές και την πολιτική επικαιρότητα, με τους συμμετέχοντες να καταθέτουν προβληματισμούς για τις πολιτικές εξελίξεις και σκέψεις για το πώς μπορούν αξιοποιηθούν όλα τα στελέχη και τα μέλη του ΔΗΣΥ.

Συστράτευση

Πρώτη έλαβε τον λόγο η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία τόνισε ότι είναι απαραίτητη η συμβολή όλων των στελεχών και των μελών του κόμματος σε αυτό το πρωτόγνωρο πολιτικό περιβάλλον, λέγοντας ότι η παράταξη θα πρέπει να δώσει τη μάχη των βουλευτικών εκλογών με όλες τις δυνάμεις της. Ανέφερε στους συμμετέχοντες ότι βρίσκονται εδώ ως μια πολιτική οικογένεια και πρέπει να αφήσουν πίσω τα μικρά και τα μουρμουρητά και να συστρατευθούν όλοι για τις εκλογές. Σημείωσε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και αυτό το στοιχείο να εκπέμπεται προς τα έξω, ώστε το κόμμα να συνεχίσει να πραγματοποιεί την προεκλογική καμπάνια απρόσκοπτα και αποτελεσματικά.

Ακολούθως έλαβε τον λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ και βουλευτής Αμμοχώστου Ονούφριος Κουλλά, ο οποίος ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να κερδίσει τις εκλογές και να έχει τις περισσότερες έδρες και στη νέα Βουλή. Μάλιστα τόνισε τον κίνδυνο να προκύψει μια νέα Βουλή χωρίς δυνατότητα πλειοψηφικών αποφάσεων λόγω πολυκερματισμού, σημειώνοντας ότι το νέο νομοθετικό σώμα που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου δεν θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς έναν ισχυρό ΔΗΣΥ.

Κατά τη δική του παρέμβαση ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, ανέφερε ότι χειρίζεται ο ίδιος το θέμα με τα παραπονούμενα μέλη σε συνεργασία με τις επαρχιακές γραμματείες. Κατέθεσε επίσης διάφορες εισηγήσεις για την προεκλογική εκστρατεία, όπως η συμμετοχή παραδοσιακών στελεχών στις επαρχιακές και τοπικές συγκεντρώσεις.

Νίκος Αναστασιάδης

Τις δικές του ανησυχίες για τον κίνδυνο να προκύψει μια Βουλή αλαλούμ μετά τις βουλευτικές εκλογές κατέθεσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος της παράταξης, Νίκος Αναστασιάδης, τονίζοντας ότι τα παραδοσιακά κόμματα θα πρέπει να διεξάγουν μια προεκλογική εκστρατεία σε κλίμα αλληλοσεβασμού. Πρέπει, όπως είπε, τα παραδοσιακά κόμματα να προσέξουν πώς αντιπαρατίθενται δημόσια ώστε να μην ενισχύεται το κλίμα της απαξίωσης και της ενίσχυσης των λεγόμενων αντισυστημικών κομμάτων, φέρνοντας ως παράδειγμα την πολιτική κόντρα που δημιουργείται συχνά μεταξύ του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ. Ανέφερε επίσης ότι ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις οι οποίες να αφορούν και να συγκινούν τους πολίτες.

Αβέρωφ Νεοφύτου

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρθηκε με τη σειρά του στην προσπάθεια διαμόρφωσης και έκφρασης ενός ενιαίου πολιτικού λόγου από τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει πολυφωνία και πολιτικές μεταλλάξεις ή ακραίες μετατοπίσεις που θα θολώνουν το πολιτικό αφήγημα του ΔΗΣΥ και θα προκαλούν σύγχυση στους ψηφοφόρους για τον ιδεολογικό χαρακτήρα του κόμματος. Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα θα πρέπει να υπάρξουν συναντήσεις με παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού όπως οι επαγγελματικές οργανώσεις.

Προεδρικό συμβούλιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί πρόγευμα εργασίας του προεδρικού συμβουλίου στα γραφεία του ΔΗΣΥ, στο οποίο συμμετέχουν οι πρώην υπουργοί και βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ελεύθερη συζήτηση εντός του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές.

Υπόθεση Σύκα

Από τη χθεσινή συζήτηση απουσίαζε ο βουλευτής Λεμεσού Νίκος Σύκας, ο οποίος αντιμετωπίζει καταγγελία για υπόθεση άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας κατά της συντρόφου του. Την Πέμπτη το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την άρση της ασυλίας του βουλευτή και πλέον θα αναλάβουν δράση οι ανακριτές της Αστυνομίας.

Η υπόθεση του Νίκου Σύκα απασχολεί τον ΔΗΣΥ εδώ και αρκετές ημέρες, με το Εκτελεστικό Γραφείο να έχει υιοθετήσει εισήγηση της προέδρου του κόμματος για να τεθεί ο βουλευτής Λεμεσού εκτός ψηφοδελτίου. Ωστόσο, αναβλήθηκε η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου που θα εξέταζε την εισήγηση του Εκτελεστικού και αναμένεται ο καθορισμός νέας ημερομηνίας μετά και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Από το χθεσινό πρόγευμα εργασίας διαφάνηκε ότι υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης στον ΔΗΣΥ ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης. Μια ομάδα στελεχών θεωρεί ότι εκπέμπεται αντιφατική εικόνα προς τα έξω όταν το κόμμα προσπαθεί να θέσει εκτός ψηφοδελτίου τον Νίκο Σύκα αλλά δεν τον θέτει ταυτοχρόνως και εκτός της κοινοβουλευτικής του ομάδας, επισημαίνοντας ότι αυτό πιθανόν να τύχει εκμετάλλευσης από άλλους πολιτικούς χώρους. Μια άλλη ωστόσο μερίδα στελεχών θεωρεί ότι δεν πρέπει ο ΔΗΣΥ να θέσει εκτός τον Νίκο Σύκα πριν αποδειχθεί η ενοχή του και καταδικαστεί από δικαστήριο.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ λαμβάνει καθοδήγηση από τον νομικό σύμβουλο του κόμματος ώστε να γίνουν όλα νομότυπα και οι αποφάσεις που θα ληφθούν να είναι νομικά και καταστατικά ορθές.

Ερωτηματικό παραμένει και η στάση που θα τηρήσει ο ίδιος ο κ. Σύκας σε περίπτωση αποκλεισμού του από το ψηφοδέλτιο και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ. Σύμφωνα πάντως με κύκλους που βρίσκονται κοντά στον βουλευτή ο κ. Σύκας δεν φαίνεται να έχει πρόθεση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να λειτουργήσει εκδικητικά και να αντιπαραταχθεί με το κόμμα, ή να επιδιώξει να κατέλθει στις εκλογές με άλλο κόμμα.