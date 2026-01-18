Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το πολιτικό σκηνικό μετά το videogate - Οι ψηφοφόροι του Προέδρου και οι απειλές του Χριστοδουλίδη

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Η αντιπολιτευτική στάση των κομμάτων προκαλεί ζημιά στον Πρόεδρο και προσπαθεί να την αποφύγει, λέγοντας στις πολιτικές δυνάμεις ότι θα πάθετε κι εσείς ζημιά με αυτή τη στάση στο θέμα του βίντεο, αφήνοντας να νοηθεί ότι σπρώχνουν τους πολίτες προς αντισυστημικά κόμματα»

Την περασμένη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιχείρησε με εκβιαστικό τρόπο να καθορίσει τη στάση των κομμάτων έναντι της κυβέρνησης στο θέμα που προέκυψε με το επίμαχο βίντεο. Συγκεκριμένα, είπε ότι «το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης που βλέπουμε θα τα δούμε όλοι μας στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες». Αν και στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι σέβεται «απόλυτα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της συμπολίτευσης», λέγοντας ότι «είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν». Στην ουσία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έστειλε το μήνυμα ότι η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από τα κόμματα για το βίντεο θα επιφέρει πολιτικό και εκλογικό κόστος στα ίδια τα κόμματα. Η λογική Γιατί, λοιπόν, οι ψηφοφόροι να τιμωρήσουν στις κάλπες τα κόμματα που αντέδρασαν έντονα και ζήτησαν επιτακτικά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με το βίντεο; Εάν τα κόμματα σιωπούσαν μπροστά σε μια τόσο συγκλονιστική εξέλιξη θα είχαν π...

ΔΗΣΥΑΚΕΛΔΗΚΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVIDEOGATE

