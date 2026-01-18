Πλήρης απομαγνητοφώνηση του Videogate: «Καρέ καρέ» το αποκαλυπτικό βίντεο που καίει τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Συνολική διάρκεια: 8 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απομαγνητοφώνηση του διαλόγου όπως εμφανίζεται και ακούγεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 από την «Emily Thompson» στο «X». Ο «Π» δεν έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο, μη μονταρισμένο υλικό. Δεν ισχυρίζεται ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές, ούτε μπορεί να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ακριβή αποτύπωση των διαλόγων που έλαβαν χώρα μεταξύ των τριών προσώπων και των «επενδυτών», ούτε ότι αυτοί καταγράφηκαν με τη σειρά που φέρεται να εκτυλίχθηκαν.

ΕΝΑΡΞΗ

Επικεφαλίδα

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Υπότιτλος

Ο «ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΩΝ» ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Τίτλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Νίκος Χριστοδουλίδης

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Εμφανίστηκε δυναμικά στην προεδρική σκηνή το 2023, υποσχόμενος να ξεριζώσει τη διαφθορά μετά την προηγούμενη κυβέρνηση. Δύο χρόνια αργότερα, οι χειρότεροι φόβοι των Κυπρίων πολιτών φαίνεται πλέον να επιβεβαιώνονται. Δεν κατήργησε τις παλιές διεφθαρμένες πρακτικές, απλώς αυτές εξελίχθηκαν.

Τίτλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(ασαφής ήχος)

Στη συνέχεια, το 2018, έγινε Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Με παίρνει συχνά τηλέφωνο. Με εμπιστεύεται, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.

Οπότε,

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε καναπέ)

Ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους που τον στήριξαν όταν ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Χρηματοδότησε την εκστρατεία του με παράνομο χρήμα -μεταμφιεσμένο ως «δωρεές»- ώστε να παρακάμψει το όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Στις εκλογές υπάρχει ένα ανώτατο όριο περίπου στο ένα εκατομμύριο. Σωστά, στις προεδρικές εκλογές.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Οπότε, κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτόν τον προϋπολογισμό.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε καναπέ)

Έχει όριο ενός εκατομμυρίου για την εκστρατεία του.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε καναπέ)

Ξέρετε, πρέπει να είναι μετρητά, οπότε πηγαίνουν εκεί με μετρητά. Και ξοδεύουν τα χρήματα σε μετρητά. Αυτό που σας λέω, είναι μετρητά.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Όταν ο Πρόεδρος χρειάζεται μετρητά, καλεί τον επικεφαλής του επιτελείου του, τον γαμπρό του.

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος, ορατός από τον λαιμό έως τη μέση)

[μη κατανοητή δήλωση] τον Πρόεδρο. Σίγουρα θα χτίσουμε μια σχέση μαζί του. Αλλά ο Πρόεδρος τον εμπιστεύεται. Του ανέθεσε τα οικονομικά, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Δηλαδή, πολύ, πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Είναι ο επικεφαλής του επιτελείου του.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Μετρητά σε ποιον;

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος, ορατός από τον λαιμό έως τη μέση)

Στον υπεύθυνο της προεκλογικής του εκστρατείας…

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Δίνουν φάκελο στον υπεύθυνο της εκστρατείας;

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος, ορατός από τον λαιμό έως τη μέση)

Και πληρώνουν έτσι, αντί για τραπεζική μεταφορά.

Τίτλος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ο Λακκοτρύπης είναι σαν να μιλάει εκ μέρους μας. Ο Γιώργος είναι ένας…

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(διαδικτυακή συνάντηση)

Είναι πολύ καλός φίλος του Προέδρου. Παίρνει συμβουλές. Ο Πρόεδρος συμβουλεύει τον Γιώργο πάρα πολύ.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως εξής: Ο επικεφαλής του επιτελείου χρησιμοποιεί τις διασυνδέσεις του για να εντοπίσει ομάδες πρόθυμες να πληρώσουν μετρητά για ειδική μεταχείριση. Χρήμα με αντάλλαγμα χάρες, επιρροή και πρόσβαση.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(διαδικτυακή συνάντηση)

Εμείς είμαστε οι βασικές, οι δύο επαφές εδώ… στο Προεδρικό… δίπλα στον Πρόεδρο.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(διαδικτυακή συνάντηση)

Αποφασίστε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Και μετά μπορείτε να πάτε στον Πρόεδρο και να το προτείνετε. Σου μιλάω τώρα εκτός καταγραφής, Γιώργο.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Ναι.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(διαδικτυακή συνάντηση)

Ανεπίσημα.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(διαδικτυακή συνάντηση)

Μπορείτε να έρθετε και να πείτε, εντάξει, θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και έχουμε και αυτό το ποσό χρημάτων, για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Για παράδειγμα, τις προάλλες -θα σου πω απλώς ένα μικρό παράδειγμα- τις προάλλες, ένας Αμερικανός, που έχει πολύ καλές σχέσεις με τη χώρα, ήθελε να κάνει μια συνεισφορά προς την κυβέρνηση, προς τη χώρα, ύψους 500.000.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(διαδικτυακή συνάντηση)

Απολύτως. Σκεφτόμουν μήπως μπορούμε να το κάνουμε αυτό παρουσία του Προέδρου, αν θέλετε.

ΑΓΝΩΣΤΗ ΦΩΝΗ

(χωρίς αλλοίωση)

Ναι.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(διαδικτυακή συνάντηση)

Δηλαδή… μπορούμε να κανονίσουμε μια επίσκεψη και να έρθετε στην Κύπρο. Και να το συζητήσουμε κι αυτό, ίσως ο Πρόεδρος να έχει κάτι να προτείνει. Μπορούμε, πάντως, να κάνουμε μια προετοιμασία.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(διαδικτυακή συνάντηση)

Αν προχωρήσετε μέσω της διαδικασίας με τον Γιώργο, ας πούμε…

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ξεκινήστε να δουλεύετε πάνω στις αιτήσεις και, αν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, πάρτε με τηλέφωνο και θα τους πάρω εγώ...

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(διαδικτυακή συνάντηση)

...για να δοθεί προτεραιότητα.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Αυτός ο μηχανισμός που περιγράφετε χρησιμοποιήθηκε και στις τελευταίες εκλογές; Ξέρετε ότι λειτουργεί; [μη κατανοητό]

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος, ορατός από το πηγούνι έως το στήθος)

Συγγνώμη, τι;

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Η δωρεά για την εκστρατεία. Για την προηγούμενη εκστρατεία. Την πρώτη εκστρατεία.

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος, ορατός από το πηγούνι έως το στήθος)

Ναι.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Έτσι λειτουργεί;

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος, ορατός από το πηγούνι έως το στήθος)

Ακριβώς έτσι λειτουργούσε.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Αυτό που προσπαθώ να πω είναι [μη κατανοητό] ότι, για κάποιον όπως ο Νίκος, που δεν έχει κόμμα από πίσω του, δεν είναι εύκολο να βρει χρήματα. Γι’ αυτό ο Χαράλαμπος μου είπε, κοίτα, όταν έρθει η ώρα, εντάξει, θα χρειαστούμε χρήματα στην εκστρατεία. Θα χρειαστούμε βοήθεια στην εκστρατεία.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Παρέχει βοήθεια σε ολιγάρχες που τελούν υπό κυρώσεις της ΕΕ, με αντάλλαγμα σημαντικά χρηματικά ποσά.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(ασαφής ήχος)

Η φαρμακευτική εταιρεία, μεταξύ μας, είχε μεγαλύτερο πρόβλημα.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε καναπέ)

Η βασική δουλειά που κάνω μαζί τους είναι ότι η μητρική τους εταιρεία, η LetterOne, έχει δύο άτομα υπό κυρώσεις.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(πολύ ασαφής ήχος)

Είχαν τον Φρίντμαν και τον Άβεν ως δύο από τους μετόχους τους. Και ο τρίτος είναι ο Κο… Κολσκόφ. Άρα ο Φρίντμαν και ο Άβεν είναι υπό κυρώσεις… βρήκαν έναν τρόπο… Οι Ρώσοι… Οι Ρώσοι ολιγάρχες…

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε καναπέ)

Πέρα από όλα τα άλλα πράγματα στα οποία συνεργάζομαι με τη Remedica, φροντίζω επίσης ώστε η Κύπρος να τηρεί σταθερή στάση στην ΕΕ, ώστε αυτός ο τρίτος να μην τεθεί υπό κυρώσεις.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Πώς το κάνεις αυτό;

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε καναπέ)

Μιλάω με τον Πρόεδρο…

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος. Μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά διοχετεύονται προς την κυβέρνηση. Σε αντάλλαγμα, μια σταθερή κυβερνητική στάση στην ΕΕ ενάντια στην επιβολή κυρώσεων στους ολιγάρχες.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Η Remedica, η φαρμακευτική εταιρεία, μετά από δική μου εισήγηση, δώρισε 75.000 ευρώ στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Έλαβαν την προσοχή του Προέδρου γιατί…

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Εγώ κανόνισα την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του Προέδρου. Ο πρόεδρος του είπε: «Κύριε Πρόεδρε, θα δωρίσουμε 75.000…».

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Αναφέρατε ότι είχατε αυτό το [μη κατανοητό] με τη φαρμακευτική εταιρεία.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε καναπέ)

Ναι.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Είχαν αυτά τα προβλήματα με το τοπικό προσωπικό κ.λπ. [μη κατανοητό]

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε καναπέ)

Τους εξέδωσαν την άδεια μέσα σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

[μη κατανοητό] Όταν πήγαν στον Πρόεδρο… υπήρχε ακόμη γραφειοκρατία;

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε καναπέ)

Ναι. Ο Πρόεδρος λέει: «Θέλω να γίνει αυτό».

Τίτλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ CYFIELD

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται ενεργά και από μεγάλες εταιρείες, όπως η Cyfield, την κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία της Κύπρου.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσεις με τον… Χριστοδουλίδη και…

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Μπορώ να του μιλάω ελεύθερα. Δηλαδή, τον βλέπω κάθε δύο εβδομάδες, τον βλέπω.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Εσείς, εσείς κάνετε παρέα; Εσείς…

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Όχι δημόσια.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Εντάξει.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Γιατί αλλιώς θα πουν: «Α, γι’ αυτό τον βοηθάει», καταλαβαίνεις; Αλλά αν τον πάρω τηλέφωνο τώρα, θα απαντήσει. Όχι, εννοώ, αυτή η σχέση είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχουμε.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι, βλέπει το κινητό του)

… καθημερινή επικοινωνία. Να δούμε τι θα… είναι σαν τη φιλενάδα μου.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Ολοκληρώσαμε αυτό το έργο τον Μάρτιο πηγαίνοντας από γραφείο σε γραφείο, από κρατική αρχή σε κρατική αρχή, τραβώντας τα σωστά νήματα.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Η Πρώτη Κυρία λαμβάνει δωροδοκίες, μεταμφιεσμένες ως δωρεές, με αντάλλαγμα χάρες.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Εν τω μεταξύ, στηρίζουμε την Προεδρία με τα έργα τους. Μέχρι την προεδρική… περιμένουμε.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Πώς το κάνουμε αυτό;

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Μιλάμε με τον Πρόεδρο. Μιλάμε με την Πρώτη Κυρία.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Λαμβάνει χρηματοδότηση για τα έργα της. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι πηγαίνουμε στο γραφείο της, κάνουμε τη γνωριμία. Αυτό γίνεται μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο. Συναντάς την Πρώτη Κυρία. Αν ο Πρόεδρος έχει έργα, βοηθάμε. Διαφορετικά, εκείνη κάνει το… όλα τα…

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

Μου έστειλε μια επιστολή…

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

(θολό πλάνο, ασαφής ήχος - καθισμένος, ορατός από το πηγούνι έως το στήθος)

Πριν από μερικούς μήνες. Τώρα ξεκινούν έναν νέο κύκλο. Οπότε, αν τον Σεπτέμβριο, ίσως είναι καλή στιγμή αν… αν μπορείτε να συνεισφέρετε.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Κάθε φορά που διοργανώνει μια εκδήλωση για συγκέντρωση χρημάτων, είμαι εκεί.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

Η σύζυγός του δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το κανάλι για δωρεές ή οτιδήποτε τέτοιο;

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Το χρησιμοποιεί, ναι. Πάντα, για να εξασφαλίζει στήριξη.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Πρέπει πάντα να είσαι κάτω από το…

ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»

(έντονα αλλοιωμένη φωνή)

ραντάρ.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

…της δημοσιότητας, σωστά; Οπότε, της δίναμε 10.000 κάθε χρόνο. Δεν είναι πολλά, αλλά στηρίζουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Πρέπει να πληρώνω, ας πούμε, 250.000 τον χρόνο σε δωρεές.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

(καθαρό πλάνο και ήχος - καθισμένος σε τραπέζι)

Κάθε φορά που η κυβέρνηση διοργανώνει μια φιλανθρωπική εκδήλωση, ο Πρόεδρος, είμαι εκεί.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Οι υποσχέσεις για εξάλειψη της διαφθοράς στην Κύπρο διαψεύστηκαν. Χρησιμοποίησε παράνομα μετρητά για να χρηματοδοτήσει την πρώτη του εκστρατεία και τώρα κάνει το ίδιο ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Η ευνοιοκρατία δεν έχει εξαφανιστεί.

ΤΕΛΟΣ