Υποψήφια με το ΒΟΛΤ στη Λεμεσό η Φρύνη Ονουφρίου για τις Βουλευτικές του 2026 - Τι αναφέρει σε ανάρτηση της

Υποψήφια με το ΒΟΛΤ Κύπρου στην επαρχία Λεμεσού, κατέρχεται στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές η Φρύνη Ονουφρίου. Με δημόσια παρουσία από το 2016 δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στη Βουλή. Θέτει στο επίκεντρο την καθημερινότητα των πολιτών και τις κοινωνικές ανισότητες. Εστιάζει σε πολιτικές που υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι τα στενά συμφέροντα. Δηλώνει ότι δεν επιδιώκει αξιώματα αλλά ουσιαστικές λύσεις. Στόχος της, σύμφωνα με την ίδια, μια καθαρή και έντιμη πολιτική προσέγγιση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ανακοίνωση ΥποψηφιότηταςΔεν σχεδίασα ποτέ στη ζωή μου ότι θα ασχοληθώ με την πολιτική. Όμως από το 2016 βρίσκομαι μέσα σε αυτήν — ενεργά, συνειδητά, με ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει γύρω μας και με αγωνία για το πού πηγαίνει ο τόπος μας.Σχεδίασα όμως να μεγαλώνω τα παιδιά μου σε μια χώρα όπου μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς, να κάνουν σχέδια για το μέλλον τους και να μην νιώθουν ότι όλα αποφασίζονται χωρίς αυτά.Τα τελευταία χρόνια βλέπω την Κύπρο να αλλάζει με τρόπο που αφήνει πολλούς πίσω.

Βλέπω προβλήματα που επαναλαμβάνονται, νόμους που δεν υπηρετούν τον πολίτη και αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη την καθημερινότητα των ανθρώπων.Κάποια στιγμή, όσο κι αν προσπαθείς να μείνεις “απ’ έξω”, έρχεται η στιγμή που λες: τώρα πρέπει να αναλάβω πιο ενεργό ρόλο.

Είμαι 60 χρονών, μητέρα τριών εφήβων, και ξέρω καλά τι σημαίνει καθημερινότητα, άγχος, νοικοκυριό, δουλειά και προσπάθεια. Δεν ψάχνω τίτλους. Ψάχνω λύσεις.Για αυτό αποφάσισα να είμαι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές του 2026.Για καθαρή, έντιμη και ανθρώπινη πολιτική με ενα καθαρο, εντιμο και ανθρωπινο κομμα.

Για μια χώρα που χωράει όλους μας, όχι μόνο τους λίγους.Αν πιστεύεις ότι η πολιτική μπορεί να γίνει αλλιώς — ανθρώπινα, καθαρά και με ουσία — έλα μαζί μου.