Υποψήφια με το BOΛΤ η Άντρη Χριστούδια Γκιουμουσκουτ - Τι αναφέρει στην ανάρτηση της

Την υποψηφιότητα της στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές τον Μάιο του 2026, ανακοίνωσε η Άντρη Χριστούδια.

Η κα Χριστούδια θα κατέλθει υποψήφια με το ΒΟΛΤ Κύπρου, όπως η ίδια ανακοίνωσε, από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Μεταξύ άλλων η κα Χριστούδια αναφέρει πως «η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, ήταν όμως απόλυτα συνειδητή», τονίζοντας πως πιστεύει πως «η Κύπρος μας χρειάζεται σήμερα ανθρώπους που δεν "κάνουν" απλώς πολιτική, αλλά την εννοούν ως προσφορά για Κοινωνική Δικαιοσύνη, Ειρήνη και Ευημερία των πολιτών».

Αυτούσια η ανακοίνωση της κας Χριστούδια

Με μεγάλη χαρά, βαθιά συγκίνηση και –θα είμαι ειλικρινής– μια δόση δημιουργικού άγχους, μοιράζομαι σήμερα μαζί σας ένα νέο κεφάλαιο στη διαδρομή μου.​Μετά την τιμητική πρόσκληση (και πρόκληση!) του Volt, αποφάσισα να είμαι μέλος στην Ομάδα που διεκδικεί θέσεις στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, ήταν όμως απόλυτα συνειδητή. Πιστεύω ακράδαντα πως η Κύπρος μας χρειάζεται σήμερα ανθρώπους που δεν "κάνουν" απλώς πολιτική, αλλά την εννοούν ως προσφορά για Κοινωνική Δικαιοσύνη, Ειρήνη και Ευημερία των πολιτών.​Για μένα, οι αξίες της ισότητας, της Ειρήνης και της επανένωσης δεν είναι προεκλογικά συνθήματα. Είναι ο τρόπος που έμαθα να ζω και να εργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια. Μια Κύπρος, πατρίδα όλων των Κυπρίων, είναι το όραμα που υπηρετώ καθημερινά, σε κάθε μου βήμα.​Στέκομαι περήφανα δίπλα σε μια ομάδα ανθρώπων που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Μαζί, με συλλογικότητα και ήθος, διεκδικούμε την Κύπρο που μας αξίζει!»

