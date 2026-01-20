Υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ στην Πάφο ο Πέτρος Μαυράκης

Ο δικηγόρος Πέτρος Μαυράκης θα είναι υποψήφιος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην επαρχία Πάφου.

Ο Πέτρος Μαυράκης είναι στέλεχος της ΝΕΔΗΣΥ και χθες βράδυ κατέληξε σε συμφωνία με την ηγεσία του κόμματος ώστε να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Μαυράκης, είναι ο 5ος υποψήφιος του ΔΗΣΥ στην εκλογική περιφέρεια Πάφου.

Το βιογραφικό του:

Ο Πέτρος Μαυράκης κατάγεται από τη Χάρκεια της Επαρχίας Κερύνειας και από τα Κόνια της Επαρχίας Πάφου. Είναι Δικηγόρος και Λειτουργός Συμμόρφωσης (Compliance Officer) και διατηρεί ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο στην Πάφο.

Ολοκλήρωσε τη διετή στρατιωτική του θητεία, υπηρετώντας στο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και στο Τμήμα Εθνοφυλακής της Εθνικής Φρουράς.

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο CCCU (Kent) μέσω του Alexander College και απέκτησε πτυχίο Νομικής (LLB) από το Canterbury Christ Church University.

Πραγματοποίησε την άσκησή του σε δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό, όπου εξακολουθεί να διατελεί συνεργάτης.

Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου CBA.

Είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος AML Compliance Officer και μέλος του International Compliance Association (ICA).

Συμμετέχει ενεργά ως μέλος σε διάφορους επαγγελματικούς και κοινωνικούς οργανισμούς.

Διατελεί Αντιπρόεδρος του Γενικού Επιμελητηρίου Νέων Πάφου.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εξειδικεύεται στο Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το Μεταναστευτικό Δίκαιο, το Εταιρικό Δίκαιο, το Κληρονομικό Δίκαιο, καθώς και στις Πολιτικές Αγωγές και Compliance.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα των κοινοχρήστων επαγγελματικών υπηρεσιών, διατηρώντας co-working space offices που απευθύνονται κυρίως σε Digital Nomads και διεθνείς υβριδικούς επαγγελματίες.