Δημήτρης Παπαδάκης: Υποψήφιος στις Βουλευτικές με το «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη - Η ανακοίνωση του

Την κάθοδο του στις βουλευτικές εκλογές τον ερχόμενο Μάιο ανακοίνωσε ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης. Ο κ. Παπαδάκης με ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι θα κατέλθει υποψήφιος με το «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Μεταξύ άλλων, σημειώνει πως «η επιλογή της συμπόρευσης μου, με το Κίνημα Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, δεν ήταν δύσκολη». Πρωταρχικοί του στόχοι, αναφέρει είναι η «καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των απηρχαιωμένων δομών του κράτους».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι η κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι κρίσιμη. Στην προκειμένη όμως, η κρισιμότητα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, δεν μπορεί να αποδοθεί στη συνήθεια, αλλά σε μια ωμή πραγματικότητα. Αυτή ακριβώς η κρισιμότητα, με έχει ωθήσει στην απόφαση της συμμετοχής.

Η επιλογή της συμπόρευσης μου, με το Κίνημα Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, δεν ήταν δύσκολη. Ένα νέο Κίνημα, με πρωταρχικούς στόχους τη καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των απηρχαιωμένων δομών του κράτους.

Με αυτό ως κύριο δεδομένο, αποφάσισα να συμπορευτώ με το Άλμα, θέτοντας τον εαυτό μου ως υποψήφιο βουλευτή, στη διάθεση των συμπατριωτών μας, που αγωνιούν και αγωνίζονται για την επίτευξη των ίδιων στόχων.

Όσοι πιστοί, ας συμπορευτούμε για να πολεμήσουμε όλα όσα μας πληγώνουν και κάνουν τη ζωή μας δύσκολη.

Σε ότι αφορά προσωπικά εμένα, όπως πορεύτηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ, έτσι θα συνεχίσω και τώρα. Δίνω το λόγο μου, ο οποίος είναι λόγος τιμής.