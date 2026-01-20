Η Κυπριακή Προεδρία είναι υπέρ της Γροιλανδίας - Όσα είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο Ευρωκοινοβούλιο

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση περνά μέσα από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη δευτερολογία του ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, όπου παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Απαντώντας στις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο Κυπριακό, τη μετανάστευση, τη Μέση Ανατολή, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Σένγκεν και τη διεύρυνση.

Κυπριακό

"Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση περνά μέσα από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση, την επανένωση της Κύπρου στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, μία λύση που πρέπει να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία, τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ", τόνισε ο Πρόεδρος.

Σημείωσε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει και μετά τη λύση του Κυπριακού να είναι κράτος μέλος της ΕΕ και εξέφρασε ικανοποίηση που για πρώτη φορά έχει διοριστεί εκπρόσωπος της Προέδρου της Κομισιόν σε σχέση με το Κυπριακό, "ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει γιατί η ΕΕ έχει τα εργαλεία και τα μέσα για να οδηγηθούμε σε μία αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων".

Είπε ότι παρακολουθώντας τις συζητήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την Ουκρανία αλλά και για τη Γροιλανδία πρόσφατα, τόνισε ότι "δεν υπάρχει άλλο κράτος μέλος της ΕΕ που να γνωρίζει καλύτερα τι σημαίνει εισβολή, κατοχή, αγνοούμενοι, πρόσφυγες". Η Κυπριακή Προεδρία, συνέχισε, γνωρίζει από πρώτο χέρι αυτές τις ανησυχίες και η θέση της είναι ξεκάθαρη όσον αφορά τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και τον σεβασμό της κυριαρχίας.

Μετανάστευση

Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν λύσεις και αναφέρθηκε στις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία έχουν μειωθεί οι αφίξεις στην Κύπρο πέραν του 80% και έχουν αυξηθεί οι επιστροφές πέραν του 60%.

Βασική προτεραιότητα μας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, συνέχισε, είναι η διασφάλιση της ενότητας μεταξύ των κρατών-μελών με τη στήριξη της Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών στην ετοιμασία του επιχειρηματικού πλαισίου με την φιλοδοξία να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο.

Σένγκεν

Αναφερόμενος στο Σένγκεν, είπε ότι είναι στρατηγικός στόχος για την Κύπρο και ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια αλλά και θα ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εχουμε ολοκληρώσει, πρόσθεσε, όλους τους τεχνικούς ελέγχους και η πρώτη ενημέρωση είναι ότι έχουμε πετύχει συμμόρφωση σε όλους τους τομείς και αναμένουμε την τελική έκθεση της Επιτροπής.

Διεύρυνση και Μέση Ανατολή

Αναφερόμενος στη διεύρυνση, ο Πρόεδρος είπε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν υποψήφιες χώρες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους να ανταποκρινόμαστε και εμείς, διαφορετικά χάνουμε αυτό το τεράστιο γεωπολιτικό εργαλείο, όπως τη χαρακτήρισε.

Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, είπε ότι η κάθε προεδρία φέρνει και το δικό της στίγμα και ότι ανάμεσα στις προτεραιότητες της Κύπρου είναι να εργαστεί για να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην ευρύτερη περιοχή.

Επισήμανε ότι μετά από ενέργειες της Κύπρου έγινε για πρώτη φορά τον Δεκέμβρη η πρώτη Σύνοδος ΕΕ - Αιγύπτου και πριν από δύο εβδομάδες η πρώτη Σύνοδος ΕΕ - Ιορδανίας.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα ανακοινωθούν μέσα στο πλαίσιο του Συμφώνου για την Μεσόγειο, συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα της ΕΕ σε σχέση με την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Διαφάνεια

Απαντώντας σε παρεμβάσεις Ευρωβουλευτών για το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο Πρόεδρος τόνισε ότι είναι περήφανος για τα αποτελέσματα στην Κύπρο και παρέπεμψε στις σχετικές εκθέσεις της Moneyval και της Greco και άλλων διεθνών οργανισμών, λέγοντας ότι είναι ένας βασικός λόγος που η Κύπρος έχει προσελκύσει σημαντικές ποιοτικές ξένες επενδύσεις.

Αποτέλεσμα αυτού, πρόσθεσε, είναι σήμερα, με δύο πολέμους στην Ευρώπη, η κυπριακή οικονομία να παρουσιάζει αύξηση πέραν του 3%, η ανεργία να είναι κάτω από 5% για πρώτη φορά μετά το 2008 και η Κύπρος να είναι από όλους τους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας στην κατηγορία Α για πρώτη φορά από το 2011, ενώ το δημόσιο χρέος είναι περίπου στο 50%.

"Και όλα αυτά είναι σημαντικά πρώτα και πάνω από όλα γιατί μας επιτρέπουν να ασκούμε κοινωνική πολιτική αυξάνοντας τις κοινωνικές δαπάνες πέραν του 6%. Εδώ είναι η ανταγωνιστικότητα στην οποία ως ΕΕ θα πρέπει να εργαστούμε".

ΠΔΠ

Σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είπε ότι εκεί θα κριθούμε όλοι εάν όλα αυτά που λέμε δημόσια και συμφωνούμε θέλουμε να γίνουν πράξη θα πρέπει να το αποδείξουμε, να στείλουμε μήνυμα στους πολίτες μέσα από το ΠΔΠ, το οποίο πρέπει να αντικατοπτρίζει τις σημερινές μας ανάγκες, τις σημερινές μας προτεραιότητες χωρίς να παραγνωρίζουμε πολιτικές που διαχρονικά έφεραν οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες όπως είναι το Ταμείο συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Πρόσκληση Ευρωβουλευτών σε συναντήσεις στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για μία αυτόνομη Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο και πρόσθεσε ότι είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που στηριζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να εργαστούμε μαζί για να πετύχουμε αυτό το στόχο.

Είναι για αυτό το λόγο, πρόσθεσε, που η Προεδρία της Κύπρου ενδεχομένως είναι η πρώτη Προεδρία που να έχει αποφασίσει να προσκαλέσει εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις συναντήσεις που θα γίνουν στην Κύπρο, ακριβώς αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου.

Κλείνοντας, είπε ότι σε αυτή την προσπάθεια, τους επόμενους έξι μήνες ως Κυπριακή Προεδρία στηριζόμαστε σε όλους εσάς για να πετύχουμε μία αυτόνομη Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο.

Επίτροπος Τζιτζικώστας

Εξάλλου, στη δική του δευτερολογία, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, είπε ότι η κυπριακή προεδρία έχει καθορίσει μια σαφή ατζέντα και ότι η Επιτροπή παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στη συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία, το ΕΚ και τα κράτη μέλη για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.

"Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ανταγωνιστική, ασφαλής, ανθεκτική και αυτόνομη. Κύριε Πρόεδρε, σας εμπιστευόμαστε, η Ευρώπη βασίζεται σε εσάς" είπε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

