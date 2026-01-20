«Μόνο μετρητά»: Νέα πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery από Netflix - Ομόφωνα «ναι» από ΔΣ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Φειδίας Παναγιώτου για κόμμα Καρυστιανού: «Ίσως στο μέλλον να γίνουμε αδελφά κόμματα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Θα ήθελα να συνεργαστούμε αν και ξέρω ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού άφησε ο ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 Ελλάδος «ίσως να της πρτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα».

Όταν ρωτήθηκε, δε, για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις απάντησε «εγώ προσωπικά ότι θεωρώ ότι πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις γιατί η κοινωνία δεν φαίνεται τόσο καλή αν δεν τις επιτρέπει»

Παράλληλα είπε ότι «δεν έχω μετανιώσει που έγινα ευρωβουλευτής, λατρεύω τη δουλειά, νομίζω ότι είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς αλλάξεις την Κύπρο και την Ευρώπη ως ένας από τους 700 ευρωβουλευτές».

Απαντώντας στην κριτική που του γίνεται για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, παραδέχθηκε ότι «αφήσαμε όλους να είναι υποψήφιοι και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί που δεν έκαναν για τη δουλειά αλλά ο κόσμος θα αποφασίσει αν τους θέλει, εγώ δεν τους κόβω. Έχουμε 200 άτομα μέχρι τώρα και θα εκλεγούν 56».

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΦειδίας Παναγιώτου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα