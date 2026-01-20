«Μόνο μετρητά»: Νέα πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery από Netflix - Ομόφωνα «ναι» από ΔΣ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

ΔΗΠΑ για ωράριο αστυνομικών: Ζητά θεσμική διαβούλευση μεταξύ Φυτιρή, Αρναούτη και συντεχνιών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πρόεδρος του κόμματος, μαζί με αντιπροσωπεία, συναντήθηκε σήμερα με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου.

Θεσμική διαβούλευση μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αρχηγού Αστυνομίας και των συντεχνιών των αστυνομικών για το ζήτημα που προέκυψε από την απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας για τη διαφοροποίηση του ωραρίου των αστυνομικών, ζητούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, και αντιπροσωπεία του κόμματος, που συναντήθηκαν την Τρίτη με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. 

Σημειώνεται πως «ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης εξέφρασε την εκτίμηση και τον σεβασμό της Παράταξης προς το έργο και την προσφορά των μελών του Αστυνομικού Σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ορθολογική και θεσμική διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τους αστυνομικούς προϋποθέτει διαβούλευση με όλους τους άμεσα επηρεαζόμενους και τα αρμόδια θεσμικά όργανα». 

«Τόνισε, παράλληλα, ότι αποφάσεις που επηρεάζουν όρους εργασίας και εργασιακά δικαιώματα δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς τον αναγκαίο και ουσιαστικό διάλογο», προστίθεται.

«Ο Μάριος Καρογιάν επανέλαβε τη θέση της Δημοκρατικής Παράταξης υπέρ ενός ισχυρού, σύγχρονου και αποτελεσματικού αστυνομικού σώματος, ικανού να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα και συνέπεια το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ανησυχητική έξαρση», αναφέρεται. «Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε την ανάγκη παροχής ουσιαστικών κινήτρων προς τους αστυνομικούς, την έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς τους, καθώς και τη σοβαρή συνεκτίμηση των αναγκών και των εισηγήσεών τους», υπογραμμίζεται.

«Ο Πρόεδρος και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ κάλεσαν τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσουν άμεσα σε θεσμική διαβούλευση με τις συντεχνίες των αστυνομικών, με στόχο τη διαμόρφωση λύσης που να σέβεται τόσο τις απαιτήσεις της δημόσιας ασφάλειας όσο και τα εργασιακά δικαιώματα των μελών του Αστυνομικού Σώματος», επισημαίνεται.

«Κατά τη συνάντηση, εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης, πέραν του Προέδρου, συμμετείχαν ο Γραμματέας της Παράταξης, Αντώνης Ρουσσάκης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Αλέκος Τρυφωνίδης, η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ελένη Χρυσοστόμου και ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης, Δημήτρης Ματθαίου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑΔΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα