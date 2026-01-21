Φορέας Κοινωνικής Στήριξης: Η Βουλή αναμένει σήμερα τα ονόματα των χορηγών

Τεράστιο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών. Οι βουλευτές αναμένουν από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, Ανδρέα Αντωνιάδη, να καταθέσει ενώπιόν τους τον ονομαστικό κατάλογο των χορηγών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, τον οποίο το προεδρικό ζεύγος κρατούσε στο σκοτάδι. Η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την προεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του Φορέα την περασμένη εβδομάδα, μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως με τη δημοσιοποίηση του videogate.

Ερωτηθείς χθες από τον «Π» κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει σήμερα στη Βουλή τον ονομαστικό κατάλογο των χορηγών του Φορέα, όπως απαιτούν οι βουλευτές, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα ταμία στον Φορέα, απάντησε επί λέξει: «Θα κατατεθεί η οποιαδήποτε πληροφόρηση».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, με επιστολή του προς τον κ. Αντωνιάδη, την περασμένη Πέμπτη, τον κάλεσε να καταθέσει στη Βουλή τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τη χρηματοδότηση του Φορέα:

Τον ονομαστικό κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων από τα οποία ο Φορέας έλαβε δωρεές ή/και εισφορές την περίοδο από 1/1/2020 έως 31/12/2025, ανά έτος.

Τον αριθμό των προσώπων που κατέβαλαν ανώνυμα δωρεές ή/και εισφορές στον Φορέα κατά την ίδια πιο πάνω περίοδο, ανά έτος.

Τι θέλουν να μάθουν οι βουλευτές

Οι βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών ζητούν πλήρη ενημέρωση για τους χορηγούς που βρίσκονται πίσω από τις εισφορές των πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς τον Φορέα, προκειμένου να ελέγξουν κατά πόσο:

1 Δόθηκαν οποιαδήποτε ανταλλάγματα για τις χορηγίες προς το συγκεκριμένο Ταμείο, για το οποίο, από το 2024, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες από κόμματα και βουλευτές ότι χρησιμοποιείται από το Προεδρικό για σκοπούς ψηφοθηρίας. Στο videogate αφήνεται να νοηθεί ότι, προκειμένου ένας μεγαλοεπενδυτής να προσπεράσει γραφειοκρατικές διαδικασίες ή να εξασφαλίσει την εύνοια του Προέδρου Χριστοδουλίδη, θα πρέπει να συνεισφέρει στο Ταμείο του Φορέα που τελούσε υπό τον έλεγχο της Πρώτης Κυρίας και όχι σε οποιοδήποτε άλλο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

2 Εγείρεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Η πρόσφατη έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποκάλυψε περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που προέβησαν σε σημαντικές δωρεές προς τον Φορέα — σε ορισμένες περιπτώσεις ύψους έως €600.000 — την ίδια στιγμή που διατηρούσαν ενεργές συμβάσεις με το κράτος ή διεκδικούσαν νέες κρατικές συμβάσεις.

Όπως επισημαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της για τον Φορέα, ημερομηνίας 4/11/2025, «η έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Ταμείου δημιουργεί συνθήκες που δύνανται να προκαλέσουν δημόσια αμφισβήτηση». Και αυτό, όπως αναφέρεται, διότι «ο σύζυγος της προέδρου του Φορέα είναι ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα επιχειρηματίες και ιδιωτικές εταιρείες που προβαίνουν σε εισφορές».

Οι υποψίες

Οι υποψίες για τυχόν ανταλλάγματα εντάθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Από τον έλεγχο των καταλόγων εισφορών και δωρεών του Φορέα που υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης:

Φυσικό πρόσωπο, το οποίο αναφερόταν απλά με ονοματεπώνυμο, εισέφερε το 2023 και το 2024 το ποσό των €600.000. Δεν υπάρχουν καταγραμμένα οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.

Εταιρεία που κατά τα έτη 2023-2024 διαπραγματευόταν με το κράτος στο πλαίσιο σύμβασης μεγάλης διάρκειας και αξίας, διενήργησε εισφορές στον Φορέα ύψους €695.750 (€395.750 το 2023 και €300.000 το 2024).

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, ενώ δεν είχαν διενεργήσει καμία εισφορά στον Φορέα κατά τα έτη 2018-2022, το 2023 και το 2024 εισέφεραν σημαντικά ποσά. Συγκεκριμένα, μία εταιρεία εισέφερε €200.000 σε κάθε έτος, ενώ δεύτερη εταιρεία διενήργησε εισφορά ύψους €400.000 το 2023 και €500.000 το 2024. Επιπλέον, τρίτη εταιρεία του ίδιου κλάδου, που επίσης δεν είχε κάνει οποιαδήποτε εισφορά στο παρελθόν, το 2024 εισέφερε €50.000. Την ίδια περίοδο, ο όμιλος στον οποίο ανήκει η ναυτιλιακή εταιρεία με τις μεγαλύτερες εισφορές συμμετείχε σε μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο έργο από την ΕΕ, ύψους άνω των €10 εκατ. Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2024, το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε διάταγμα για τον φόρο χωρητικότητας, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη φορολόγηση των ναυτιλιακών εταιρειών.

Εταιρεία που αδειοδοτήθηκε από αρμόδιο φορέα ως διαχειριστής πιστώσεων, εισέφερε το ποσό των €80.000 τα έτη 2023 και 2024.

Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και για τις οποίες εξετάζονταν παραβάσεις ή/και βρίσκονταν σε διαδικασία συμβιβασμού με αρμόδια αρχή, εισέφεραν κατά την ίδια περίοδο ποσά €10.000 μέχρι €50.000 στον Φορέα.

Πρόσωπα που συνδέονταν με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και τα «χρυσά» διαβατήρια εισέφεραν στον Φορέα ποσά να κυμαίνονται από €10.000 μέχρι €70.000 για κάθε χρονιά. Άλλο φυσικό πρόσωπο, μέτοχος εταιρειών κατέβαλε στον Φορέα περίπου €170.000 εκ των οποίων οι €100.000 ήταν το 2023 και το υπόλοιπο ποσό κατά τα έτη 2018-2019.

Φυσικό πρόσωπο, στην εταιρεία του οποίου παραχωρήθηκε άδεια κατασκευής υποστατικού για εμπορική χρήση, διενήργησε εισφορά στον Φορέα ύψους €200.000 για το 2023 και €200.000 για το 2024.

Τρεις συνδεδεμένες εταιρείες στον τομέα της υγείας κατέβαλαν στον Φορέα ως εισφορά για τα έτη 2023 και 2024 το συνολικό ποσό των €90.000, ενώ αναμενόταν απόφαση από αρμόδιο όργανο σχετικά με συναλλαγές του ομίλου εταιρειών.

Συζήτηση και στην Επιτροπή Ελέγχου

Η υπό αναφορά έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης και από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, η οποία θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη.