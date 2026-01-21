Ψάχνοντας την αμερικανική επένδυση - Οι κυβερνητικές αντιφάσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα για τις €500.000

Συνεχίστηκε για δεύτερο 24ωρο χθες η αναζήτηση της επένδυσης που φέρεται, με βάση τα όσα αφήνονται να εννοηθούν στο επίμαχο βίντεο, να πραγματοποίησε Αμερικανός επιχειρηματίας στη χώρα μας, ύψους €500.000. Παρά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από πλευράς κυβέρνησης, τα ερωτήματα όχι μόνο παραμένουν, αλλά πολλαπλασιάζονται, καθώς διαφορετικές εκδοχές για το ίδιο ποσό συνυπάρχουν στον δημόσιο λόγο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί μια ενιαία και πλήρως τεκμηριωμένη απάντηση. Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο συζητήσεων με φερόμενο επενδυτή. Στο επίμαχο βίντεο εμφανίζεται ο πρώην, πλέον, διευθυντής του Γραφείου τ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!