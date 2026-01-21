Στη μάχη των βουλευτικών του Μαΐου και ο Κώστας Κωνσταντή - Κατέρχεται υποψήφιος με το ΒΟΛΤ Κύπρου

Την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026 ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Κώστας Κωνσταντή, θέτοντας το όνομά του στη μάχη των εκλογών στη Λευκωσία με το ΒΟΛΤ Κύπρου.

Ο κ. Κωνσταντή, έκανε γνωστή την απόφαση του από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, και την περιγράφει ως συνέχεια της μέχρι σήμερα δράσης του στην κοινωνία των πολιτών και τη διεθνή συνεργασία, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, τη συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και την επανένωση της Κύπρου. Παράλληλα, ασκεί κριτική στη σημερινή διακυβέρνηση, μιλώντας για φαινόμενα διαφθοράς, ανισότητας και ανασφάλειας, και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας καλύτερης Κύπρου.

Ο ίδιος μέσα από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, δηλώνει έτοιμος να αναλάβει αυξημένες ευθύνες και να εκπροσωπήσω όλες τις κοινότητες της Κύπρου. «Διαχρονικά, έχω αφιερωθεί ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής στην Κύπρο μέσω της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, της ένταξης μεταναστών, της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, της αναδάσωσης, της οδικής ασφάλειας και της οικοδόμησης ειρήνης» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ποιός είναι ο Κώστας Κωνσταντή:

Είναι παντρεμένος με την Άννα Στυλιανίδου και έχουν τρεις κόρες. Γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 1980, με πατρικές ρίζες στη Γιαλούσα (Καρπασία, Αμμόχωστος) και μητρικές ρίζες στη Λάπηθο και στο Κάρμι (Κερύνεια), καθώς και στον Άγιο Λουκά και τον Τράχωνα (Λευκωσία). Μεγαλωμένος στη διασπορά, έζησε, εργάστηκε και σπούδασε σε χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, πριν μεταναστέψει στην Κύπρο το 2006. Φέρνει μαζί του ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στην ψυχολογία, την πολιτική, την ιστορία, τις διεθνείς σχέσεις και το νομικό δίκαιο.

Είναι Διευθυντής του CONSTANTi.org, μιας συμβουλευτικής εταιρείας που εξειδικεύεται στην κοινωνική και πολιτική ανάλυση, την έρευνα και τη διαχείριση έργων στους τομείς της σύγκρουσης, της κοινωνίας των πολιτών και της διπλωματίας. Σε πολιτικό επίπεδο, είναι εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Volt Cyprus και της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας, συμμετέχοντας στις Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνών Σχέσεων.