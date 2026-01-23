Δημοτική Ομάδα ΑΚΕΛ Λεμεσού: Καταγγέλλει τον αντιδήμαρχο Μέσα Γειτονιάς - Απαράδεκτες συμπεριφορές και υπονόμευση στο ΔΣ του Δήμου Λεμεσού

Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ Λεμεσού με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλλει τον αντιδήμαρχο Μέσα Γειτονιάς Μάριο Πρωτοπαπά για συστηματική υπονόμευση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποκορύφωμα τη διακοπή της συνεδρίας στις 22 Ιανουαρίου λόγω της συμπεριφοράς του. Κάνει λόγο για συγκρουσιακή στάση, θεσμική ασέβεια και επαναλαμβανόμενα απαξιωτικά, σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια, τα οποία προσβάλλουν τον Δήμο και τους δημότες. Το ΑΚΕΛ καλεί τον δήμαρχο να λάβει μέτρα για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και τονίζει ότι ο Δήμος ανήκει στους πολίτες και όχι σε πρόσωπα.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «ο κ. Πρωτοπαπάς επιχειρεί να επιβάλει πρακτικές αυθαίρετης εξουσίας, παρεμποδίζοντας συστηματικά την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, διαδίδοντας προς τα έξω ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες και υποκινώντας καταστάσεις που δημιουργούν εντάσεις και ζημιώνουν τον Δήμο.»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ στον Δήμο Λεμεσού καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη υπονόμευση της ομαλής και δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Αντιδήμαρχο Μέσα Γειτονιάς, ο οποίος από την αρχή της θητείας του επιλέγει μια συγκρουσιακή και διχαστική στάση. Αποκορύφωμα της ακραίας, απαράδεκτης και προσβλητικής συμπεριφοράς του κ. Μάριου Πρωτοπαπά αποτέλεσε το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Λεμεσού αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες, 22 Ιανουαρίου, λόγω της στάσης και της συμπεριφοράς του.

Ο κ. Πρωτοπαπάς επιδεικνύει συστηματική ασέβεια τόσο προς τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Λεμεσού όσο και προς το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τον θεσμικό του ρόλο και τον στοιχειώδη πολιτικό πολιτισμό. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σε επανειλημμένες περιπτώσεις η συμπεριφορά αυτή συνοδεύεται από απαξιωτικά, σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια προς μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν καμία θέση σε έναν σύγχρονο, δημοκρατικό Δήμο. Τέτοιες αντιλήψεις προσβάλλουν όχι μόνο τα άτομα που στοχοποιούνται, αλλά και την κοινωνία της Λεμεσού συνολικά.

Ο κ. Πρωτοπαπάς επιχειρεί να επιβάλει πρακτικές αυθαίρετης εξουσίας, παρεμποδίζοντας συστηματικά την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, διαδίδοντας προς τα έξω ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες και υποκινώντας καταστάσεις που δημιουργούν εντάσεις και ζημιώνουν τον Δήμο. Την ίδια ώρα, φαίνεται να αντιλαμβάνεται το δημοτικό διαμέρισμα Μέσα Γειτονιάς ως προσωπικό του τσιφλίκι, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν έχει κατανοήσει τον θεσμικό του ρόλο ούτε σέβεται την εμπιστοσύνη των πολιτών που τον εξέλεξαν.

Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλει τέτοιες συμπεριφορές. Δυστυχώς, αυτή τη φορά αναγκαζόμαστε να τοποθετηθούμε δημόσια, καθώς η κατάσταση έχει υπερβεί κάθε θεσμικό και πολιτικό όριο. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχθούμε συμπεριφορές που υπονομεύουν τη συλλογικότητα, τη διαφάνεια, τον σεβασμό στους θεσμούς και τη δημοκρατική λειτουργία του Δήμου.

Καλούμε όλους όσοι κατέχουν δημόσια αξιώματα να σταθούν στο ύψος των ευθυνών τους και να υπηρετούν τον Δήμο και τους δημότες με σοβαρότητα, σεβασμό και υπευθυνότητα. Την ίδια ώρα, καλούμε τον Δήμαρχο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τερματιστούν οριστικά τέτοιες συμπεριφορές και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Λεμεσού δεν ανήκει σε κανέναν προσωπικά. Ανήκει στους δημότες του.