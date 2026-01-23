Στις 5 Φεβρουαρίου ανακοινώνει ο Πρόεδρος τον ετήσιο προγραμματισμό για 4ο έτος διακυβέρνησης

Σχεδόν το 70% των δράσεων που είχε εξαγγείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το 2025 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των αμέσως επόμενων βδομάδων, είπε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική την Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση ειδικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, για το θέμα. Δήλωσε ακόμη ότι στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο ο ετήσιος προγραμματισμός για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης.

Όπως ανέφερε η κ. Πική, 47 από τις 88 εμβληματικές δράσεις που είχαν ανακοινωθεί έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, ενώ άλλες 12 αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες βδομάδες, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 67%. Στις δράσεις που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνεται η φορολογική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η πρόοδος της ψηφιακής μετάβασης.

«Στη σημερινή ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική συζήτηση για τον ετήσιο προγραμματισμό για το 2025 που αφορά τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας και στην πράξη τον διαρκή συντονισμό και τη στενή συνεργασία των Υπουργείων και Υφυπουργείων, αλλά και τη συστηματική παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου από τη Γραμματεία Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου», ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, έγινε μια αναλυτική επισκόπηση της πορείας υλοποίησης των εμβληματικών δράσεων, μέσα από μια διαδικασία, «που αναδεικνύει την οργανωμένη, μεθοδική και συλλογική λειτουργία της Κυβέρνησης», είπε, σημειώνοντας ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο, και τη δυναμική υλοποίησης του προγραμματισμού.

Πρόσθεσε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν παραμένει σε επίπεδο εξαγγελιών, αλλά μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα και απτές πολιτικές προς όφελος των πολιτών.

Σύμφωνα με την κ. Πική, μεταξύ των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται «εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις, που απαντούν σε διαχρονικές ανάγκες της χώρας μας», όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, η επέκταση του συστήματος ταχείας αδειοδότησης, η λειτουργία δύο τεχνικών γυμνασίων, το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, η λειτουργία ιατρείων ταχείας διακίνησης στα ΤΑΕΠ, η εφαρμογή του σχεδίου στήριξης για την τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση των πολιτιστικών φορέων, η λειτουργία της Εθνικής Μονάδας Κυρώσεων και η κατάθεση όλων των νομοθεσιών για τη μεταρρύθμιση της Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Επίσης, σημείωσε ότι για πρώτη φορά, προχώρησε η αποπληρωμή των κουρεμένων καταθετών από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερη σημασία, είπε, έχει και η ουσιαστική πρόοδος στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με την εισαγωγή 60 νέων υπηρεσιών που απλοποιούν διαδικασίες και μειώνουν τη γραφειοκρατία, ενισχύοντας τη διαφάνεια και βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. «Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί κεντρικό πυλώνα του εκσυγχρονισμού του κράτους και βασικό εργαλείο για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος», επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες δράσεις, η Υφυπουργός ανέφερε ότι αυτές βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και επεξεργασίας, στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασίας υλοποίησης. Ορισμένες δράσεις αφορούν νομοσχέδια που βρίσκονται είτε στο στάδιο της τελικής εκπόνησης, είτε υπό νομοτεχνικό έλεγχο, άλλες δράσεις αφορούν σχέδια χορηγιών, για τα οποία απαιτείται, και βάσει προβλεπόμενης διαδικασίας, διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

«Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει τον σεβασμό και τη σωστή προεργασία, μέσα και από διαβούλευση αλλά και ποιοτική εφαρμογή των πολιτικών», σημείωσε.

Σύμφωνα με την κ. Πική, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «ήταν σαφής ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, και ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, αποτελεί βάση για ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όπως υπογράμμισε σε ορισμένους τομείς απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, ενισχυμένος συντονισμός και αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ώστε οι πολιτικές που σχεδιάζονται να αποδίδουν έγκαιρα και ουσιαστικά οφέλη στους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους».

Η πορεία υλοποίησης όλων των δράσεων είναι προσβάσιμη μέσα από την ιστοσελίδα «diakivernisi» και εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνεχούς αξιολόγησης, αναπροσαρμογής και βελτίωσης, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών, υπενθύμισε.

«Οι ειδικές συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως η σημερινή, υπηρετούν αυτό τον στόχο, τον συλλογικό εντοπισμό τρόπων επιτάχυνσης, ενίσχυσης του συντονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου», ανέφερε.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε κατά τη συνεδρίαση και στην εντατική προετοιμασία που προηγήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, μία προετοιμασία που αποτέλεσε και αποτελεί εθνική αποστολή. «Η επιτυχής ανάληψη αυτής της ιστορικής ευθύνης προϋποθέτει υψηλό επίπεδο διοικητικής ετοιμότητας, θεσμικού συντονισμού και στρατηγικού σχεδιασμού, στοιχεία που αντικατοπτρίζονται και στον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται συνολικά το κυβερνητικό έργο», τόνισε.

Η κ. Πική ανέφερε ότι η συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης θα παρουσιαστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Μάρτιο, με τη συμπλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης. Επίσης, στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο ετήσιος προγραμματισμός για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης, με όλες τις εμβληματικές πολιτικές να εντάσσονται σε μία από τις πέντε στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησης: Άμυνα, ασφάλεια και εξωτερική πολιτική, Ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, ο Εκσυγχρονισμός του κράτους και μεταρρυθμίσεις, Διαφάνεια, λογοδοσία και πρόληψη διαφθοράς και η Ευημερία για τη χώρα και τον πολίτη, μέσα από τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Υφυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και για τις δράσεις που δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης τους. Σε ερώτηση για το τι γίνεται με τις δράσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται εκκρεμότητα από το 2024, είπε ότι υπάρχουν 2-3 δράσεις, οι οποίες επίσης παρακολουθούνται και συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η κ. Πική επεσήμανε ότι «θέτουμε φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Κάποιες φορές οι δράσεις δεν υλοποιούνται με τον ρυθμό που θα θέλαμε ή θα αναμέναμε και για αυτό ακριβώς συζητούνται στο συλλογικό όργανο, από όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί ο χρόνος υλοποίησης».

Κληθείσα να αναφερθεί στις δράσεις που εκκρεμούν, η κ. Πική ανέφερε, μεταξύ άλλων, το θέμα που αφορά το ασυμβίβαστο με την επαγγελματική δραστηριότητα, θέμα που βρισκόταν και στις συστάσεις της GRECO. Όπως είπε για αυτό το θέμα, σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας, «βρισκόμαστε στο στάδιο τροποποίησης της νομοθεσίας».

Σε ερώτηση για την πορεία υλοποίησης του έργου του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, είπε ότι ο Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για τις προσπάθειες οι οποίες εντατικοποιούνται για την προώθηση του έργου με στόχο τη μείωση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος και την επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας.