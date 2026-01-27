Νέα απάντηση του ΔΗΣΥ προς ΕΛΑΜ: Πατριωτισμός δεν είναι οι φωνές ούτε τα συνθήματα

Ο νομικός Ανδρέας Αγγελίδης σχολιάζει την υπόθεση Φαίδωνα – Η ένδειξη «VIP» και η απουσία καταγγελίας από φερόμενο θύμα

«Ο διχασμός που επιδιώκει το ΕΛΑΜ και τα γιουχαΐσματα δεν τιμούν ούτε τους ιστορικούς χώρους ούτε προσφέρουν καλή υπηρεσία στον τόπο μας», αναφέρει ο ΔΗΣΥ

 

Το ΕΛΑΜ ακολουθεί την προσφιλή του τακτική με προσωπικές επιθέσεις, απαξιωτικές αναφορές, διχαστική ρητορική και παραπληροφόρηση, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ.

Προσθέτει δε ότι «ο διχασμός που επιδιώκει το ΕΛΑΜ και τα γιουχαΐσματα δεν τιμούν ούτε τους ιστορικούς χώρους ούτε προσφέρουν καλή υπηρεσία στον τόπο μας». 

«Ο ΔΗΣΥ», σημειώνει, «δεν δέχεται μαθήματα πατριωτισμού και ιστορίας», προσθέτοντας ότι «τιμούμε ευλαβικά την ιστορία μας και υπηρετούμε μυαλωμένα την πατρίδα μας».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Το ΕΛΑΜ ακολουθεί την προσφιλή του τακτική: προσωπικές επιθέσεις, απαξιωτικές αναφορές, διχαστική ρητορική και παραπληροφόρηση.

Προφανώς, δεν έγινε αντιληπτή η τοποθέτηση της Προέδρου της Παράταξης και ως εκ τούτου την επαναλαμβάνουμε:

1. Πατριωτισμός δεν είναι οι φωνές ούτε τα συνθήματα. Είναι η συνέπεια και οι πράξεις. Χωρίς στρατηγική και επιχειρήματα παρά μόνο με συνθήματα, δεν έρχονται νίκες για την πατρίδα μας αλλά ήττες.

2. Το ΕΛΑΜ ψηφίζει μαζί με το ΑΚΕΛ στην Οικονομία και στις Μεταρρυθμίσεις, τόσο στη Βουλή όσο και στην Ευρώπη. Ο λαϊκισμός είναι ο ίδιος από όπου και αν προέρχεται.

3. Οι πολίτες κρίνουν και ξέρουν ποιοι φέρνουν αποτελέσματα και ποιοι απλώς φωνάζουν.

Ο ΔΗΣΥ δεν δέχεται μαθήματα πατριωτισμού και ιστορίας.  Τιμούμε ευλαβικά την ιστορία μας και υπηρετούμε μυαλωμένα την πατρίδα μας.

Ο διχασμός που επιδιώκει το ΕΛΑΜ και τα γιουχαΐσματα δεν τιμούν ούτε τους ιστορικούς χώρους ούτε προσφέρουν καλή υπηρεσία στον τόπο μας. 

