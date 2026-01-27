Ενοχλημένη η Ολγκίν από έλλειψη προόδου στα ΜΟΕ – «Με συγκεκριμένη πρόταση» ο ΠτΔ στη συνάντηση με Έρχιουρμαν

Την ανάγκη να διαφανεί με τον πλέον σαφή τρόπο η ειλικρινής πολιτική βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι η συνάντηση της Τετάρτης, του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε δηλώσεις του την Τρίτη μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος είχε «μια πολύ καλή συνάντηση», κατά την οποία ενημερώθηκε για τις επαφές της κας Ολγκίν μετά την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο τον Δεκέμβριο.

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπτυξε με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο την προσέγγισή του για την πορεία προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διατηρώντας και αξιοποιώντας το κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η προσέγγιση αυτή, πρόσθεσε, αναμένεται να τεθεί και αύριο στο τραπέζι της κοινής συνάντησης με τον κ. Έρχιουρμαν, όπου ο Πρόεδρος θα παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση για το πώς μπορούν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

«Αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, αυτή θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και για αυτό είναι αναγκαιότητα οι διαπραγματεύσεις να επαναρχίσουν το συντομότερο δυνατόν από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, πάντοτε σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Αναφερόμενος στη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που έχει θέσει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και η οποία αναμένεται να συζητηθεί στην αυριανή συνάντηση, ο Εκπρόσωπος τόνισε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα και με σαφήνεια, τόσο δημόσια όσο και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του με τον κ. Έρχιουρμαν, παρουσία και της κας Ολγκίν και θα πράξει το ίδιο κατά τη συνάντηση.

«Να θυμίσω ότι είναι εδώ και μήνες πλέον που ο κ. Έρχιουρμαν έχει αναδειχθεί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Είναι η στιγμή της ειλικρινούς πολιτικής βούλησης. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι αυτό θα πρέπει ως προσέγγιση, ως επιθυμία, ως στόχος να διαφανεί με τον πλέον σαφή τρόπο, λέγοντας ότι η συνάντηση της Τετάρτης θα είναι μια ευκαιρία.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για ακόμα μια φορά, θα προσέλθει με τον ίδιο εποικοδομητικό τρόπο, με την ίδια εποικοδομητική στάση, παρουσιάζοντας την πρότασή του με έναν τρόπο σαφή για το πώς μπορούμε να οδηγηθούμε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς πού έγκειται η διαφωνία στο θέμα της πολιτικής ισότητας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι το ζήτημα της πολιτικής ισότητας έχει καταγραφεί στο τελευταίο ανακοινωθέν, το οποίο έχει συμφωνηθεί και έχει καταγραφεί με έναν τρόπο ξεκάθαρο και σαφή, με μια σημαντική αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Άρα, αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί και έχει καταγραφεί με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ταύτιση απόψεων των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά την πολιτική ισότητα, σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική ανάγνωση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ούτε αποσπασματική ανάγνωση.

«Και αυτό το οποίο εμείς διατηρούμε, αυτό το οποίο εμείς προτάσσουμε και θα συνεχίσουμε να προτάσσουμε και όχι μόνο εμείς, αλλά και η διεθνής κοινότητα, τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι η διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και με σαφήνεια αυτό θα το επαναλαμβάνουμε», ανέφερε.

Θέλουμε πρόοδο στα ΜΟΕ αλλά δεν αντικαθιστούν τις συνομιλίες

Αναφορά έγινε και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία, όπως είπε, θα τεθούν επίσης στην αυριανή συνάντηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ουσιαστικές συνομιλίες. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, πρόσθεσε, έχει καταθέσει σειρά συγκεκριμένων προτάσεων, επιδεικνύοντας εποικοδομητική στάση και επιδιώκοντας τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Είναι ένα ζήτημα στο οποίο θέλουμε να δούμε πρόοδο. Να σας θυμίσω επίσης ότι και στο κοινό ανακοινωθέν, στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές τον περασμένο Δεκέμβριο, αυτό που συμφώνησε και ο κ. Έρχιουρμαν είναι ότι δεν μπορούν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είτε να υποκαταστήσουν είτε να αντικαταστήσουν τις ουσιαστικές συνομιλίες», είπε ο Εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ζήτημα των οδοφραγμάτων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «δεν είχε προκύψει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια διαφοροποίηση από τη συζήτηση που είχαμε κάνει και στην τελευταία διευρυμένη, που είχε γίνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο αυτή η συζήτηση και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών». Όπως σημείωσε, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει καταθέσει «πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν είχαν γίνει αποδεκτές».

Υπενθύμισε, ότι είχε κατατεθεί και πρόταση για άνοιγμα σημείου διέλευσης για πεζούς, «για να μπορέσει να υπάρξει εκείνη η δημιουργία του θετικού κλίματος που θα αποτελέσει το εφαλτήριο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής αποδεκτή. «Να δούμε αύριο πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση και σε αυτό το ζήτημα και είμαστε βεβαίως έτοιμοι και απόλυτα προετοιμασμένοι να συζητήσουμε όλες αυτές τις πτυχές», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της κας Ολγκίν, η οποία εμφανίστηκε ενοχλημένη από την έλλειψη προόδου στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης χωρίς να αποδίδει ευθύνη σε καμία πλευρά, ο κ. Λετυμπιώτης περιορίστηκε να αναφέρει ότι «ακριβώς έχουμε δείξει κατά γενική ομολογία εποικοδομητική στάση και ενώπιον του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όχι μόνο μέσα από τις πολλές προτάσεις που έχουμε υποβάλει αλλά και μέσα από την ίδια την προσέγγιση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις προτάσεις που είχαν τεθεί και από την άλλη πλευρά».

Όπως τόνισε, η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και θεωρεί ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί, υπογραμμίζοντας ότι «όπως ακριβώς αφορά και το ζήτημα της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, είναι εδώ που θα πρέπει να διαφανεί η ειλικρινής πολιτική βούληση και κατά πόσον ένας έκαστος έχει πραγματική βούληση για να υπάρξει πρόοδος και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ προανήγγειλε την επόμενη διευρυμένη, υπενθυμίζει ο Εκπρόσωπος

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση ανησυχεί ότι μετά και από τη σημερινή τοποθέτηση της κας Ολγκίν μπορεί να χρεωθεί στην ελληνοκυπριακή πλευρά οποιοδήποτε ενδεχόμενο αδιέξοδο και για τη μη σύγκληση της διευρυμένης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όσον αφορά ιδιαίτερα και συγκεκριμένα το ζήτημα της σύγκλησης της επόμενης διευρυμένης, είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε και κατά τη διευρυμένη τον περασμένο Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, αλλά και κατά την κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Τατάρ στην παρουσία του ΓΓ των ΗΕ. Και είναι ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ, όπως είπε, που προανήγγειλε και στις δύο αυτές συναντήσεις τη σύγκληση επόμενης διευρυμένης συνάντησης και μάλιστα πριν το τέλος του 2025.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να προσέλθουμε σε μια διευρυμένη συνάντηση», ανέφερε, εξηγώντας ότι η σύνθεσή της επιτρέπει συζήτηση επί θεμάτων ουσίας του Κυπριακού. «Επιθυμούμε και επιδιώκουμε το αυτονόητο, τον διάλογο, την ανταλλαγή επιχειρημάτων, την παράθεση θέσεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό που προτάσσεται είναι η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Απαντώντας σε παρατήρηση περί διάχυτης εντύπωσης ότι ορισμένες θέσεις των Ηνωμένων Εθνών κινούνται στα όρια του συμφωνημένου πλαισίου, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι «οι όροι εντολής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών απορρέουν από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και καθοδηγείται από αυτά τα ψηφίσματα», υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση, δεν μπορεί να υπάρξει καμία προσέγγιση (…) η οποία να παρεκκλίνει στο παραμικρό από το συμφωνημένο πλαίσιο».

Τέλος, σε ερώτηση αν η κα Ολγκίν ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάτι συγκεκριμένο από τις επαφές που είχε για το Κυπριακό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει γίνει μια γενική ενημέρωση, ιδιαίτερα και για την πρόσφατη επίσκεψή της στις Βρυξέλλες, όπου είχε συνάντηση με την κα Κάλας, αλλά και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στεφάνου: Προσδοκία του ΑΚΕΛ η επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Στόχος και προσδοκία του ΑΚΕΛ μέσα από τις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στη Κύπρο, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να προχωρήσουμε σε διαδικασίες που θα επιτρέπουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις και αξιοποιώντας το πλαίσιο Γκουτέρες, δήλωσε την Τρίτη ο ΓΓ του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου

Ερωτηθείς στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, στη Λευκωσία, για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και την φοιτητική μέριμνα, σχετικά με τις επαφές της κ. Ολγκίν αφού είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Στεφάνου είπε ότι θα περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα των επαφών της κ. Ολγκίν, καθώς και την ενημέρωση από τον ΠτΔ για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.