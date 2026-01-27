Την κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης λόγω «θεσμικής διαπλοκής» ζητούν ΑΚΕΛ, Χατζηγιάννης και Ατταλίδου

Την κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου, εισηγείται το ΑΚΕΛ με την κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου στη Βουλή, που συνυπογράφει ο Βουλευτής Κυριάκος Χατζηγιάννης και η Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου να δηλώνει ότι αποδείχθηκε στην πράξη πως ο Φορέας δημιουργεί συνθήκες θεσμικής διαπλοκής.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στην παρουσία του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, μέλους της Επιτροπής Παιδείας, Χρίστου Χριστόφια, του ΓΓ ΕΔΟΝ Σεβήρου Κούλα, μελών της Προοδευτικής και Κοινοβουλευτικό συνεργάτη για θέματα παιδείας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξήγησε επίσης τις προτάσεις του ΑΚΕΛ για ενίσχυση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Αναφερόμενος στην πρόταση νόμου για την κατάργηση του Φορέα, ο κ. Στεφάνου είπε ότι ο Φορέας θα διευθετήσει όλες τις υποχρεώσεις του έναντι δυσπραγούντων φοιτητών μέχρι την ημερομηνία κατάργησής του και από εκείνη την ημερομηνία και μετά το ΙΚΥΚ αναλαμβάνει κάθε περιουσιακό στοιχείο, δικαίωμα ή απαίτηση που αποκτήθηκε, καθώς και κάθε οφειλή ή υποχρέωση προς δυσπραγούντες φοιτητές που έχει αναληφθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φορέα.

Ζητούν κατάργηση και όχι βελτίωση του Φορέα, πρόσθεσε, γιατί αποδείχθηκε στην πράξη ότι αυτός εκ των πραγμάτων δημιουργεί συνθήκες θεσμικής διαπλοκής. «Από τη στιγμή που λειτουργεί στο Προεδρικό και ενισχύεται με χορηγίες από επιχειρηματίες ή εταιρείες που διεκδικούν και αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων του δημοσίου, δημιουργούνται συνθήκες μια «ιδιάζουσας σχέσης», όπως επισημαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική Έκθεση που κατάρτησε τον περασμένο Νοέμβριο για τη λειτουργία του Φορέα. Την έκθεση αυτή η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη όχι μόνο προσπέρασε πυροβολώντας κιόλας την Υπηρεσία, αλλά πεισματικά εναντιώθηκε στις προσπάθειες της πλειοψηφίας να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τους χορηγούς στο Ταμείο του Φορέα», είπε.

Εμείς δεν μηδενίζουμε την προσφορά του Φορέα, συνέχισε, αλλά σε μια εποχή που ευδοκιμεί η θεσμική διαπλοκή και διαφθορά, θα πρέπει να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες της κοινωνίας και έμπρακτα να λειτουργήσουμε προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης μιας σαθρής κατάστασης, όπως την είδαμε με ήχο και εικόνα στο γνωστό βίντεο.

Η όλη φιλοσοφία της λειτουργίας του Φορέα, συνέχισε, υποβιβάζει τη φοιτητική μέριμνα σε φιλανθρωπία, ενώ αυτή πρέπει να αποτελεί συνολική κρατική πολιτική μ συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες και να διέπεται από συγκεκριμένες διαδικασίες για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία.

«Η επιλογή μας να μεταφερθεί το αποθεματικό του Φορέα στο ταμείο του ΙΚΥΚ βασίζεται στον κοινωνικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, στην προαγωγή του δικαιώματος της νέας γενιάς στη μόρφωση και στη διαχρονική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η φοιτητική μέριμνα ενισχύεται θεσμικά, η οποία πρέπει να καλύπτει πολύ περισσότερους φοιτητές απ’ ό,τι καλύπτει σήμερα», πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου.

Σημείωσε ότι το ΙΚΥΚ εδώ και ένα σχεδόν χρόνο παραμένει «ακέφαλο», αφού ο τέως Πρόεδρος του έχει παραιτηθεί και η Κυβέρνηση δεν διόρισε ακόμα άλλο άτομο στη θέση του λέγοντας πως δεν γνωρίζει εάν αυτό συμβαίνει επειδή δεν βρίσκει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάποιον από το «μαύρο βιβλιαράκι» ή αποτελεί ένδειξη υποβάθμισης της φοιτητικής μέριμνας και των υποτροφιών από την κυβέρνηση.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ ζητεί διορισμό νέου Προέδρου του Ιδρύματος, σημαντική αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ, προσφορά νέων προγραμμάτων υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια, επέκταση του πεδίου κάλυψης των προγραμμάτων του ΙΚΥΚ, ώστε σε αυτά να περιλαμβάνονται κατηγορίες πολιτών που, με βάση του υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, σήμερα εξαιρούνται.

Για την κρατική φοιτητική μέριμνα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το κονδύλι από €70 εκατομμύρια το 2013, σήμερα έχει περιοριστεί στα €48 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη σταδιακά απέκοψε συνολικά €19,2 εκατομμύρια, ενώ η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει αποκόψει άλλα €2,8 εκατομμύρια, πρόσθεσε.

Πρόσχημα για τις αποκοπές, είπε, ήταν το χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης του κονδυλίου τα προηγούμενα χρόνια και αυτό συνέβη γιατί τα κριτήρια αποκλείουν χιλιάδες δυσπραγούντες φοιτητές. «Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών από το 2015 έως σήμερα, κάθε έτος, 2000 έως 4000 αιτητές για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων, δεν εγκρίνονται εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν εμπίπτουν στα κριτήρια».

Το ΑΚΕΛ, ανέφερε, ζητεί από την κυβέρνηση σημαντική αύξηση στο κονδύλι της φοιτητικής μέριμνας, αναθεώρηση των εισοδηματικών και των περιουσιακών κριτηρίων για παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας και φοιτητικών επιδομάτων, στη βάση επικαιροποιημένων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη διακύμανση στο ύψος του πληθωρισμού και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή την τελευταία δεκαετία.

Ζητεί επίσης αύξηση του ποσού που παραχωρείται ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σημερινές ανάγκες σε στέγαση, είδη πρώτης ανάγκης και τη γενικότερη διαβίωση των φοιτητών κι εξάντληση του κονδυλίου της φοιτητικής μέριμνας, μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας στους δικαιούχους, μέσω παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων. Υπενθύμισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, σχετική τροπολογία που καταθέτει το ΑΚΕΛ κατά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, «δυστυχώς απορρίπτεται πλειοψηφικά από τη Βουλή».

Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της τη στήριξη της πρόσβασης των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δήλωσε ο κ. Στεφάνου λέγοντας ότι η φοιτητική μέριμνα είναι θεσμική υποχρέωση του κράτους και όχι φιλανθρωπία που ανταλλάσσεται έναντι ψήφων και άλλων ωφελημάτων. «Είναι δομικό στοιχείο ενός κράτους που μεριμνά για τους πολίτες του και την ευημερία τους. Είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών στη μόρφωση και τη διαβίωση».

Ερωτηθείς αν το ΑΚΕΛ εξακολουθεί να ζητά δημοσιοποίηση των δωρητών στο Φορέα, ο κ. Στεφάνου είπε ότι θα συνεχίσει να απαιτεί να δημοσιευθούν οι χορηγίες στον Φορέα.

Σε άλλη ερώτηση για εισφορές στο Ίδρυμα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξήγησε ότι υπάρχει αυτή δυνατότητα για το Ίδρυμα μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και με διαφάνεια, αλλά μπορεί με ένα κανονιστικό πλαίσιο να διευρύνει τις δυνατότητές του. «Φτάνει να υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι από μέρους της κυβέρνησης φαίνεται ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που υπάρχουν για να βοηθήσουμε μια πολύ σημαντική ομάδα του πληθυσμού και της νέας γενιάς που είναι ο φοιτητόκοσμος και τις οικογένειές τους», είπε.

Ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση για το ΙΚΥΚ ότι το Ίδρυμα έχει 4 προγράμματα παραχώρησης υποτροφιών: το πρώτο αφορά την αριστεία, το δεύτερο και το τρίτο συνδυάζει την αριστεία με κάποια κοινωνικά κριτήρια, το τέταρτο πρόγραμμα αφορά την τεχνική εκπαίδευση. Το ΑΚΕΛ, είπε, πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθούν και νέα προγράμματα με έμφαση στα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για να μπορούν να βοηθηθούν φοιτητές που έχουν ανάγκη της στήριξης του κράτους και δεν ανταποκρίνονται στα ήδη υφιστάμενα κριτήρια – προγράμματα.

Σε παρατήρηση ότι αυτό μπορεί να πάρει πολύ χρόνο, ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι γι’ αυτό το ΑΚΕΛ πρότεινε την τρίμηνη μεταβατική περίοδο.

Στην ερώτηση εάν με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί η «ιδιάζουσα σχέση», η απουσία διαφάνειας ή η ενδεχόμενη ύπαρξη διαπλοκής προσφοροδοτών για δημόσια έργα και κυβέρνησης, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «σίγουρα μπορείς να το αντιμετωπίσεις καλύτερα παίρνοντας όλη αυτή την διαδικασία σε ένα ίδρυμα που η δουλειά του είναι να δίνει υποτροφίες, έχει κανονισμούς, διαφάνεια, κριτήρια και εν πάση περιπτώσει δεν κατοικοεδρεύει στο Προεδρικό για να μιλάς με τον Διευθυντή του γραφείου του Προέδρου. Να έρχονται και κάτι λομπίστες, χωρίς να δηλώνουν ότι είναι λομπίστες, και να κάνουν την όλη διαδικασία για να δώσουν χορηγίες».

Δεν λέμε ότι όσοι έδωσαν χορηγία στο Φορέα και πήραν δημόσια έργα, «υπάρχει κάτι ύποπτο», πρόσθεσε. Σε μια περίοδο που η Κύπρος έχει κακό όνομα διεθνώς και η κοινή γνώμη είναι πολύ υποψιασμένη με τη θεσμική διαπλοκή και διαφθορά, συνέχισε, δημιουργείται μια ιδιάζουσα σχέση που τροφοδοτεί αυτή την καχυποψία.

Το ΑΚΕΛ, πρόσθεσε, εργάζεται για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά την αντιμετώπιση της θεσμικής διαπλοκής. «Όμως ό,τι κι αν γίνει αν δεν υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση ν’ αντιμετωπιστεί η ανάλογη διαπλοκή και διαφθορά, μην νομίζετε ότι θ’ αντιμετωπιστεί τόσο εύκολα». Πολύ περισσότερο, είπε ο κ. Στεφάνου, που ο ΠτΔ «δεν ανέλαβε καμία πολιτική ευθύνη» γ’ αυτό που είδε δεκάδες φορές στο βίντεο η κοινωνία, «με ήχο και εικόνα».

Πηγή: ΚΥΠΕ