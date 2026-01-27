Δραματική παρέμβαση Αβέρωφ για Κυπριακό: «Tα μηνύματα από συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν δεν είναι ενθαρρυντικά»

Δεν είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα από τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στο Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Αν δεν κινηθούμε γρήγορα και χωρίς αγκυλώσεις», σημείωσε ο κ. Νεοφύτου, «κινδυνεύουμε πάλι να εγκλωβιστούμε, με το μέλλον του Κυπριακού να καθίσταται πλέον εξαιρετικά αβέβαιο».

Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, υπενθύμισε παλαιότερη παρέμβαση του για το Κυπριακό, όπου είχε στείλει μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, λέγοντας τα εξής: «Ας μη κολλήσει σε ένα οδόφραγμα, γιατί ίσως έναν οδόφραγμα να ανοίξει τον δρόμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό».

