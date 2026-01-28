ΑΚΕΛ: Bλέπει επιβράδυνση της διαδικασίας στο Κυπριακό μετά την τριμερή

Απουσία ουσιαστικής προόδου και ενδείξεις επιβράδυνσης της διαδικασίας στο Κυπριακό διαπιστώνει το ΑΚΕΛ, μετά την τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι οι πρώτες ενδείξεις από τη συνάντηση οδηγούν στην εκτίμηση πως δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος που να μπορεί να οδηγήσει σε διάρρηξη του υφιστάμενου αδιεξόδου και στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. «Υπό την αίρεση επίσημης ενημέρωσης», σημειώνει, διαφαίνεται επιβράδυνση της όλης διαδικασίας, γεγονός ανησυχητικό.

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει την ανάγκη εντατικοποίησης των επαφών και των συναντήσεων, τόσο μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων όσο και μεταξύ των δύο διαπραγματευτών, επισημαίνοντας ότι, παρά τα προφανή εμπόδια και τις δυσκολίες, ο στόχος της επανεκκίνησης ενός ουσιαστικού διαλόγου πρέπει να παραμείνει πρωταρχικός για την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι η ενίσχυση των προσπαθειών για επίτευξη αποτελεσμάτων στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, και ιδιαίτερα στο ζήτημα της διάνοιξης νέων οδοφραγμάτων, μπορεί να λειτουργήσει υποβοηθητικά. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι τα ΜΟΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Καταληκτικά, το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει τη θέση του για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, με κατοχυρωμένο το σύνολο του διαπραγματευτικού κεκτημένου και με ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για τα εναπομείναντα ζητήματα στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες.