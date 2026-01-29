Διονύσης Διονυσίου: «Στα όρια της υπομονής της η Ολγκίν - Από τις 4 προϋποθέσεις του Έρχιουρμαν καταλήξαμε στις 9» (ηχητικό)

Χωρίς καμία ένδειξη ουσιαστικής προόδου ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο και διευθυντή του «Π», Διονύση Διονυσίου, η χθεσινή, τρίτη συνάντηση των δύο ηγετών, με τη διαδικασία να εγκλωβίζεται εκ νέου σε έναν κύκλο προϋποθέσεων και διαδικαστικών εμποδίων. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Διονυσίου περιέγραψε μια εικόνα αυξανόμενης πολυπλοκότητας, η οποία απομακρύνει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση από την ουσία του Κυπριακού.

Όπως ανέφερε, η συνάντηση που υποτίθεται θα επικεντρωνόταν στις τέσσερις προϋποθέσεις που έθεσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, κατέληξε σε έναν κατάλογο εννέα προϋποθέσεων, μετά την προσθήκη νέων ζητημάτων από την ελληνοκυπριακή πλευρά. «Αντί να μιλήσουμε για την ουσία, έχουμε πλέον εννέα προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ο διάλογος», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή εξηγεί και τον έντονο εκνευρισμό της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Σύμφωνα με τον κ. Διονυσίου, η κ. Ολγκίν εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες ασυνήθιστα ευθύβολη, επιρρίπτοντας ευθύνες και στις δύο πλευρές, κάτι που σπανίως πράττουν διαμεσολαβητές των Ηνωμένων Εθνών. Όπως είπε, «βλέπει προβλήματα και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο από τη μία», γεγονός που αποτυπώνει τη συνολική στασιμότητα της διαδικασίας.

Ο διευθυντής του «Π» υπενθύμισε ότι αρκετές από τις προϋποθέσεις που έθεσε ο κ. Έρχιουρμαν είχαν ήδη συζητηθεί και θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό συμφωνημένες, όπως οι συγκλίσεις και τα γνωστά κεφάλαια του παρελθόντος. Ωστόσο, η επαναφορά νέων θεμάτων, ιδιαίτερα ζητημάτων λειτουργικότητας, ανοίγει ξανά συζητήσεις που είχαν θεωρηθεί κλειστές.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Διονυσίου ως προς τον ρόλο της Τουρκίας, εκτιμώντας ότι ο κ. Έρχιουρμαν δυσκολεύεται να μπει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση επειδή δεν του επιτρέπεται από την Άγκυρα. «Η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θέλει και κρατά απόσταση από τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, κυρίως για σκοπούς τακτικής», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δημιουργείται αντίφαση όταν, από τη μία, διακηρύσσεται πρόθεση λύσης και, από την άλλη, καλλιεργείται κλίμα έντασης, με αναφορές σε στρατιωτικές συμμαχίες και εξοπλισμούς, κάτι που επηρεάζει αρνητικά και την ψυχολογία της διαδικασίας.

Αναφερόμενος στο θέμα των οδοφραγμάτων, σημείωσε ότι η κ. Ολγκίν φαίνεται ότι επιχειρεί να αποσπάσει έστω ένα μικρό, χειροπιαστό αποτέλεσμα, καθώς αντιλαμβάνεται την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στα μεγάλα κεφάλαια. «Όταν δεν υπάρχει ουσιαστική πρόθεση για πρόοδο, ο ρεαλιστής διπλωμάτης προσπαθεί να πάρει κάτι, οτιδήποτε», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Διονύσης Διονυσίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η απεσταλμένη του ΟΗΕ βρίσκεται πλέον στα όρια της υπομονής της, αφού, παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις της στην Κύπρο, δεν έχει καταγραφεί κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. «Η απογοήτευσή της είναι εμφανής. Είναι σαν να λέει ότι φωνάζει και κανείς δεν ακούει», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η διαδικασία να εισέλθει σε νέα φάση αβεβαιότητας.

