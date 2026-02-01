Η Αθήνα χαιρετίζει την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ - «Στέλνει σαφές μήνυμα»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί πάντοτε κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Η Αθήνα χαιρέτισε την υιοθέτηση του ψηφίσματος 2815 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) για επιπλέον 12 μήνες.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το ψηφίσμα αυτό, επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας. 

«Στέλνει, επίσης, ένα σαφές μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος επί τη βάσει μίας Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τονίζεται. 

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος.

«Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί πάντοτε κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», καταλήγει στην ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

